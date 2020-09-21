Коронавирус продолжил атаку в Украине и мире: статистика на 21 сентября. Обновляется

Карина Бондаренко Мир 05:14, 21.09.2020 Обновлено: 05:31, 21.09.2020

По состоянию на понедельник, 21 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 31,2 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 243 019 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 87 тыс., в США – 33 тыс., а также в Бразилии – 16 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже более 965 тыс. человек.

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Коронавирусом заразились более 31,2 млн.
worldometers
Рейтинг стран по заболеваемости коронавирусом.
worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 175 678 человек. Умерли 3557 пациентов, выздоровели – 77 512.

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7,0 млн), Индия (больше 5,4 млн) и Бразилия (более 4,5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.

Украина вышла на второе место по смертности от COVID-19 в Европе.

В Украине из Фонда борьбы с коронавирусом было потрачено 23 миллиарда, 10 из которых использовали на строительство дорог.

Главное за 21 сентября:

  • Коронавирус в США пересек отметку в 7 млн зараженных

  • В Европе уже в первой половине 2021 года может начаться применение вакцины против COVID-19, заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

  • Врач-инфекционист высшей категории Светлана Куницына объяснила, почему у одних COVID-19 сопровождается пневмонией, а у других из явных симптомов может быть только насморк.

  • Власти Мюнхена запретили алкоголь на территории Октоберфеста и сам пивной фестиваль из-за пандемии. Это его первая отмена со времен Второй мировой войны.

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