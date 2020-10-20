Коронавирус продолжил атаку в Украине и мире: статистика на 20 октября. Обновляется

Карина Бондаренко Мир 05:26, 20.10.2020

По состоянию на вторник, 20 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 40,6 млн человек. За минувший день выявлено 337 854 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 46 тыс., в США –57 тыс., а также в Великобритании – 18 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1,1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 30,3 млн пациентов.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус в мире.
Worldometers
Рейтинг стран по заболеваемости.
Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразился 303 638 человек. Умерли 5673 пациента, выздоровели – 126 489.

  • Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 8,3 млн), Индия (почти 7,5 млн) и Бразилия (более чем 5,2 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине введут жесткий карантин, если суточный прирост новых инфицированных коронавирусом превысит 9,5 тысяч человек.

Коронавирус в Украине.
СНБО
Карта распространения вируса в Украине.
СНБО

Главное за 20 октября:

  • Ученые предложили использовать глюкометр для диагностики коронавируса. Они разработали систему, которая эффективно определяет заражение при помощи минимального числа реактивов и манипуляций.

  • Американские исследователи, наблюдавшие за больными COVID-19, заметили, что пациенты, которым вводили гормон мелатонин или у кого его уровень был и так высок, чаще выживали в реанимации.

  • Научный советник правительства Великобритании Патрик Вэлленс заявил, что вакцина от COVID-19 не сможет полностью остановить вирус. Она только снизит темпы распространения.

  • Ирландия планирует закрыть большинство магазинов и объектов инфраструктуры, а также ввести ограничение на удаление людей от дома до 5 км, что является одним из самых строгих ограничений в Европе, чтобы сдержать рост числа зараженных COVID-19.

  • Украинский инфекционист Ольга Голубовская назвала пандемию коронавируса – страшнейшей болезнью в ее практике и нескольких поколениях врачей. Она заявила, что в последний раз врачи видели подобное во время пандемии испанского гриппа в 1918-1919 годах.

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