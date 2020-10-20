Коронавирус продолжил атаку в Украине и мире: статистика на 20 октября. Обновляется

По состоянию на вторник, 20 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 40,6 млн человек. За минувший день выявлено 337 854 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 46 тыс., в США –57 тыс., а также в Великобритании – 18 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1,1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 30,3 млн пациентов.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразился 303 638 человек. Умерли 5673 пациента, выздоровели – 126 489.

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 8,3 млн), Индия (почти 7,5 млн) и Бразилия (более чем 5,2 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине введут жесткий карантин, если суточный прирост новых инфицированных коронавирусом превысит 9,5 тысяч человек.

Главное за 20 октября: