Коронавирус продолжил атаку в Украине и мире: статистика на 14 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирус снова прибавил темп в Украине – в нашей стране заразились уже 3372 человека, 98 – скончались. Лидирует по прежнему Киев и Черновицкая область – там уже 571 и 546 больных.

В Европе некоторые страны пошли на смягчение карантина, даже несмотря на большое количество больных. В США уже во всех штатах подтвердили смерти от COVID-19.

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Коронавирус продолжил атаку в Украине и мире

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине заразились коронавирусом 3372 человека. Умерли 98 человек, 119 удалось вылечиться.

Наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве – 571 человек, в Черновицкой области – 546, Ивано-Франковской – 335, Тернопольской – 279 и Киевской области – 205.

Пандемия унесла более 119 тысяч жизней, всего в мире коронавирусом заболели свыше 1,92 млн человек.

Главное за 14 апреля

02:04 – Австралийские ученые нашли способ, как один аппарат искусственной вентиляции легких можно использовать для двух пациентов с коронавирусом в условиях нехватки оборудования, но использовать чего следует только в случаях крайней необходимости.

01:31 – Губернатор Вайоминга Марк Гордон сообщил о смерти от COVID-19 – штат был последним в США, где никто не умирал от болезни.

01:30 – После массового возвращения украинских заробитчан домой из-за коронавируса польские предприятия столкнулись с острой нехваткой рабочих.

01:26 – Система здравоохранения Украины способна справиться с 3,5 тысячами тяжелобольных коронавирусом, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

01:03 – В Украине количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 3372. За сутки выявлено +273 новых инфицированных.

00:45 – В течение прошедшей недели в Александровской клинической больнице в Киеве наблюдается тенденция увеличения количества госпитализированных в инфекционные отделения. Пик болезни, по словам главврача Людмилы Антоненко, наступит после праздника Пасхи.

00:37 – В Черновицкой области медики за сутки получили лабораторные подтверждения еще 84 новых случаев COVID-19.

00:26 – Свободный доступ к тестам на коронавирус может быть неплохим решением, но тут есть ряд опасностей, которые состоят в отсутствии четких рекомендаций, заявила Ульяна Супрун.

00:18 – Городские крысы становятся каннибалами и устраивают смертельные битвы за территорию, поскольку карантин привел к нехватке еды для грызунов.