Коронавирус продолжил атаку: статистика в мире и Украине на 18 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирус COVID-19 не утихает в странах Европы и США. Стремительно растет количество зараженных в России и Беларуси.

В Украине эпидемия коронавируса также движется к своему пику. Власти опасаются новых вспышек после Пасхи, если украинцы в праздник не будут придерживаться условий карантина.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Статистика по коронавирусу в мире и Украине на 18 апреля

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине заразились коронавирусом 4662 человека. Умерли 125 человек, 246 удалось вылечить.

Наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Черновицкой области – 759 человек, Киеве – 705, Ивано-Франковской – 427, Тернопольской – 353 и Винницкой области – 296.

Пандемия унесла более 150 тысяч жизней, всего в мире коронавирусом заболели свыше 2,2 млн человек.

Почти 570 тысяч человек на планете излечились от COVID-19.

Главное за 15 апреля

02:20 – Детям до двух лет не рекомендуется носить защитные маски на лице, заявили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США. Эксперты назвали причину и дали совет родителям.

1:26 –В Украине пик эпидемии коронавируса COVID-19 ожидается в первых числах мая: как новых случаев заболевания, так и летальных исходов.

00:27 –Украинка Юлия Кобзарь, которая не успела эвакуироваться, рассказала о критической ситуации с коронавирусом на Гоа.

00:02 – Рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией SARS-CoV-2 в Украине, сделала вывод, что динамика начального этапа пандемии коронавируса в нашей стране схожа с динамикой Польши и Швеции.