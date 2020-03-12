Коронавирус в первый день пандемии продолжил атаку на мир

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире по состоянию на 12 марта приблизилось к 126 тысячам человек, скончались уже более 4900 пациентов.

Болезнь проникла уже в 114 стран — среди них и Украина. При этом более 66 тыс. человек уже излечились от заболевания.

В связи с объявленной вечером 11 марта пандемией коронавируса президент США Дональд Трамп срочно обратился к нации и заявил о намерении отменить все поездки из Европы в США сроком на 30 дней.

Трамп перекрыл поездки в Европу

"Мы приостановим все поездки из Европы в Соединенные Штаты на ближайшие 30 дней. Новые правила вступят в силу в пятницу в полночь. Эти ограничения будут корректироваться в соответствии с условиями на местах", – сказал Трамп.

Отметим, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заражения входят:

Китай (80 921)

Италия 12 462 (более чем 2 тыс. новых случаев за сутки)

Иран (9 000)

Южная Корея (7 755)

Испания (2 231)

Германия занимает шестое место (1908 случаев), далее следуют Франция (1784) и США (1100). Закрывают десятку Швейцария (613) и Норвегия (598), которая впервые вошла в мировую топ-10, вытеснив из нее Японию (581).

Коронавирус продолжил атаку на мир

В США из-за резкого роста случаев заражения объявили чрезвычайную ситуацию в 24 штатах.

Меньше всего случаев заболевания среди европейских стран (по 1 инфицированному) — в Монако, Лихтенштейне, Андорре, Ватикане и Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ официально объявили, что вспышка нового коронавируса в мире является пандемией.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!