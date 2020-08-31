Коронавирус продолжил атаковать мир и Украину: статистика на 31 августа. Обновляется

По состоянию на понедельник, 31 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 25 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 220 670 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 79 тыс., в США – 33 тыс., а также в Бразилии – 15 тыс.

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Коронавирусом заразились более 25 млн человек в мире. Worldometers.info

Рейтинг стран по заболеваемости COVID-19. Worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 119 094 человека. Умерли 2527 пациентов, выздоровели – 56 734 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 6,1 млн), Бразилия (более 3,8 млн) и Индия (больше 3,6 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по заболеваемости COVID-19.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине. Сovid19.rnbo.gov.ua

Карта распространения коронавируса в Украине. Сovid19.rnbo.gov.ua

Главное за 31 августа:

01:35 – Дети с 1-го по 4 класс не обязаны носить маски в школах Украины, однако должны соблюдать дистанцию ​​максимально, как только это возможно. Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил правила.

01:06 – После попадания Хорватии в "красную" зону приезжающим в Украину придется пойти на самоизоляцию.