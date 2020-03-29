Коронавирус продолжил атаковать мир и Украину: статистика на 29 марта. Постоянно обновляется

Коронавирус охватил США и продолжил печальную статистику в европейских странах: там по-прежнему лидируют Италия и Испания. В Китае же открыли город Ухань, ставший эпицентром пандемии.

В ответ на вспышку вируса в Украине приняли экстренные меры – продолжили на 30 дней карантин и ввели режим чрезвычайной ситуации по всей стране до 24 апреля.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус продолжил атаковать мир и Украину

Что важно знать об атаке коронавируса

Из-за COVID-19 в Украине погибли уже 9 человек , вылечились пятеро. В стране лабораторно подтверждено 356 случаев.

Во всем мире коронавирусом заражены более 664 тысяч человек, почти 31 тысяча скончались, более 140 тысяч вылечились.

С начала эпидемии коронавируса в Италии скончались более 10 тысяч человек.

США продолжают удерживать лидерство в антирейтинге – там уже почти 124 тысячи больных.

В Китае за сутки зафиксировали 45 новых заражений, почти все – ввозные.

Главное за 29 марта

07:54 – У жителя Славяносербского района на оккупированной территории Луганской области обнаружили коронавирус. Об этом заявили в "министерстве здравоохранения ЛНР".

07:09 – В американском городе Чикаго от коронавируса впервые умер младенец. А в тюрьме Оакдейла в Луизиане умер первый заключенный.

00:57 – Коронавирус выявили у главного врача Луцкой городской клинической больницы Ларисы Духневич.

00:34 – Город Каменка Черкасской области с 9:00 воскресенья, 29 марта, будет заблокирован из-за массовой вспышки болезни. Там вводят комендантский час.

00:20 – Народный депутат Анна Скороход, у которой подтвердили заражение COVID-19, призналась: она использовала свой статус, чтобы ей сделали тест.

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