Коронавирус продолжил атаковать мир и Украину: статистика на 29 марта. Постоянно обновляется

Коронавирус охватил США и продолжил печальную статистику в европейских странах: там по-прежнему лидируют Италия и Испания. В Китае же открыли город Ухань, ставший эпицентром пандемии.
В ответ на вспышку вируса в Украине приняли экстренные меры – продолжили на 30 дней карантин и ввели режим чрезвычайной ситуации по всей стране до 24 апреля.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Коронавирус продолжил атаковать мир и Украину
Что важно знать об атаке коронавируса
Из-за COVID-19 в Украине погибли уже 9 человек, вылечились пятеро. В стране лабораторно подтверждено 356 случаев.
Во всем мире коронавирусом заражены более 664 тысяч человек, почти 31 тысяча скончались, более 140 тысяч вылечились.
С начала эпидемии коронавируса в Италии скончались более 10 тысяч человек.
США продолжают удерживать лидерство в антирейтинге – там уже почти 124 тысячи больных.
В Китае за сутки зафиксировали 45 новых заражений, почти все – ввозные.
Главное за 29 марта
07:54 – У жителя Славяносербского района на оккупированной территории Луганской области обнаружили коронавирус. Об этом заявили в "министерстве здравоохранения ЛНР".
07:09 – В американском городе Чикаго от коронавируса впервые умер младенец. А в тюрьме Оакдейла в Луизиане умер первый заключенный.
00:57 – Коронавирус выявили у главного врача Луцкой городской клинической больницы Ларисы Духневич.
00:34 – Город Каменка Черкасской области с 9:00 воскресенья, 29 марта, будет заблокирован из-за массовой вспышки болезни. Там вводят комендантский час.
00:20 – Народный депутат Анна Скороход, у которой подтвердили заражение COVID-19, призналась: она использовала свой статус, чтобы ей сделали тест.
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