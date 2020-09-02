Коронавирус продолжил атаковать мир и Украину: статистика на 2 сентября. Обновляется

По состоянию на среду, 2 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 25,8 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 260 004 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 78 тыс., в США – 41 тыс., а также в Бразилии – 41 тыс.

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Коронавирусом заразились более 25,8 млн человек в мире. Worldometers.info

Рейтинг стран по заболеваемости COVID-19. Worldometers.infо

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 123 303 человека. Умерли 2 605 пациентов, выздоровели – 57 802 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 6,2 млн), Бразилия (более 3,9 млн) и Индия (больше 3,7 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.

В России количество случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн человек. При этом более 815 тыс. выздоровели и 17,2 тыс. пациентов скончались.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, когда вакцина от COVID-19 появится в Украине.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине. СНБО

Карта распространения коронавируса в Украине. СНБО

Главное за 2 сентября:

01:51 – В Венеции 2 сентября состоится 77-й Венецианский кинофестиваль, который станет первым масштабным культурным событием в привычном формате с начала пандемии коронавируса.

01:03 – Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Украина готова к переходу на онлайн-школу в случае второй волны эпидемии коронавируса. При этом он отметил, что полноценно заменить обычную школу таким образом все же не получится.

00:23 – В Черновицкой области за сутки зафиксировано 67 новых случаев коронавируса, что в два раза меньше чем днем ранее.

Всего в регионе зафиксировано 10 487 зараженных, из которых 6 327 пациентов выздоровели.