Коронавирус приведет человечество к новому этапу развития – автор "Черного лебедя" Нассим Талеб

Юрий Сергиенко Мир 18:27, 21.04.2020 Обновлено: 18:39, 21.04.2020

Пандемия коронавируса COVID-19 приведет к тому, что человечество осознает выгоду удаленной работы, поэтому у них пропадет желание жить в городах.

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Люди станут переселяться в сельскую местность, заявил в интервью РБК экономист, трейдер и автор философской теории "Черный лебедь" (теория рассматривает труднопрогнозируемые и редкие события, которые приводят к значительным последствиям) Нассим Талеб.

rbc.ru

"Сейчас люди понимают, что на качество их жизни влияет не только страна, но и конкретный штат или город. Например, губернатор Огайо справляется с текущими задачами лучше, чем Дональд Трамп. Это повод переехать в Огайо", – привел он в пример ситуацию в США.

Эксперт считает, что пандемия уже изменила жизни людей, потому что они стали более бережливыми к своим ресурсам. "Находясь в самоизоляции, они учатся экономить деньги, избегая спонтанных покупок. В этом смысле происходит откат к старым добрым временам. Кризис этот тренд дополнительно усилит", – сказал Талеб.

По мнению писателя, коронавирус ускорит переход к онлайн-образованию, а университеты станут не нужными. То же произойдет и с многими компаниями.

"Когда появились первые факс-машины, многие считали, что они "уничтожат города", ведь обмениваться документами теперь можно на расстоянии. То же самое говорили после появления интернета. Но вот сейчас Zoom и другие программы видеотелефонии наконец действительно исполнят эти прогнозы", – отметил он.

Также Талеб спрогнозировал, сколько может продлится пандемия. "Я не думаю, что пандемия продлится годы, — и все-таки она не спадет довольно долго. Кроме того, надо понимать, что отмена карантина не будет означать конца эпидемии", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий экономист Всемирного эконмического форму Роберто Кротти спрогнозировал цифровизацию мировой экономики.

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