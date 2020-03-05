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5 марта • обновлено в 10:08
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Коронавирус превратил Ухань в город-призрак: впечатляющее видео

3.4т
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В сети показали, как изменился китайский Ухань, где бушует и откуда распространился по всему миру коронавирус COVID-19.

Видео, в котором показаны изменения в городе начиная с сентября 2019-го по январь 2020 года, опубликовал Telegram-канал "Военный обозреватель" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как районы, где ранее бурлили жизнь и веселье, преобразовались в почти опустевшие и мрачные улицы.

Ухань изменился до неузнаваемости

Ухань изменился до неузнаваемости

new_militarycolumnist

На дорогах провинций Уханя больше не видно такого оживленного движения транспорта. А люди спрятали свои ранее жизнерадостные лица за медицинскими масками и теперь толпятся не возле культурных памяток, а в переполненных больницах.

До сих пор мегаполис полностью закрыт на карантин из-за коронавируса. Город-миллионник извне стал выглядеть, как город-призрак.

Ухань изменился до неузнаваемости

Ухань изменился до неузнаваемости

new_militarycolumnist

Ухань изменился до неузнаваемости

Ухань изменился до неузнаваемости

new_militarycolumnist

Ухань изменился до неузнаваемости

Ухань изменился до неузнаваемости

new_militarycolumnist

Ухань изменился до неузнаваемости

Ухань изменился до неузнаваемости

new_militarycolumnist

Ухань изменился до неузнаваемости

Ухань изменился до неузнаваемости

new_militarycolumnist

Ухань изменился до неузнаваемости

Ухань изменился до неузнаваемости

new_militarycolumnist

Ухань изменился до неузнаваемости

Ухань изменился до неузнаваемости

new_militarycolumnist

Ухань изменился до неузнаваемости

Ухань изменился до неузнаваемости

new_militarycolumnist

Ухань изменился до неузнаваемости

Ухань изменился до неузнаваемости

new_militarycolumnist

Ухань изменился до неузнаваемости

Ухань изменился до неузнаваемости

new_militarycolumnist

Ухань изменился до неузнаваемости

Ухань изменился до неузнаваемости

new_militarycolumnist

Ухань изменился до неузнаваемости

Ухань изменился до неузнаваемости

new_militarycolumnist

Ухань изменился до неузнаваемости

Ухань изменился до неузнаваемости

new_militarycolumnist

Ухань изменился до неузнаваемости

Ухань изменился до неузнаваемости

new_militarycolumnist

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае спрогнозировали новую волну эпидемии смертельного коронавируса COVID-19. Производство на предприятиях и обычная жизнь людей налаживается, что и может привести к возникновению новой волны заболевания.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Китай Ухань
Теги
видео вирус
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