Коронавирус появился в Европе задолго до обнаружения в Китае: сенсационные данные

Французские врачи заявили, что новый коронавирус в стране мог появиться гораздо раньше, чем там было подтверждено первые официальные случаи заражения (24 января).

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Команда исследователей из города Кольмар на северо-востоке Франции сказала, что обнаружила два рентгеновских снимка, сделанные с 16 до 18 ноября 2019 года, которые отражают симптомы, соответствующие COVID-19. О вероятном прорыве медиков в гонке за установлением, где и когда пандемия коронавируса впервые попала в Европу, написало издание NBC News.

Если такую информацию подтвердят, то это будет свидетельствовать о том, что вирус распространился в Европе за два месяца до того, как Франция объявила о своих первых случаях 24 января, а еще – задолго до того, как COVID-19 было официально идентифицировано в Китае.

Коронавирус появился в Европе задолго до обнаружения в Китае. Иллюстрация

Ученые считают, что отражение распространение болезни на ранних стадиях является ключевым для понимания способов защиты людей и предотвращения второй вспышки.

Так, новое наблюдение возглавил доктор Мишель Шмитт из больницы Альберта Швейцера в Кольмаре. Под его руководством отделение рентгенологии последние несколько недель проводило исследование тысяч рентгеновских снимков грудной клетки с конца 2019 года.

Пульмонолог, эксперт по здравоохранению из Университета Вашингтона, доктор Вин Гупта, ознакомившись с двумя соответствующими рентгеновскими снимками, заявил, что они "отвечают" тому, что он видел во время лечения пациентов с COVID-19.

Сам Шмитт сказал, что его команда теперь будет осматривать сканы с октября. По его словам, чем больше информации они получат сейчас, тем более готовыми будут к возможной второй волне.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции 24 января были официально выявлены первые два случая заболевания коронавирусом. Однако позже французский врач заявил, что первый случай заражения COVID-19 в стране случился за месяц до официально зарегистрированного пациента.

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