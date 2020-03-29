Коронавирус поверг Испанию во мрак: пациенты – на полу, медсестры – в халатах из мусорных пакетов

Система здравоохранения Испании уже не справляется с количеством больных коронавирусом COVID-19.

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Как пишет The Guardian, в больницах Мадрида пациенты лежат на полу, а медсестры делают халаты из мешков для мусора.

"У нас ничего нет. У нас нет масок, нет перчаток, нет непроницаемых халатов. Мы безоружны перед коронавирусом", – рассказала газете одна из медсестер.

Среди испанских медиков стали популярны самодельные решения: они делятся в соцсетях фотографиями защитных костюмов, сделанных из мусорных пакетов.

"Я не уверена, заражаю ли я свою семью, заражаю ли я своих коллег", – призналась медсестра, у которой симптомы гриппа появились около 10 дней назад.

Число зараженных коронавирусом медработников в Испании достигло 9444 человек. При этом умерли трое – медсестра и два врача.

"Это не только эпидемия болезни, это эпидемия действительно плохого правительства", – считает собеседница издания.

Как сообщал OBOZREVATEL, испанские военные, которые участвуют в обеззараживании домов престарелых, рассказали, что находят стариков, умерших от коронавируса прямо в своих постелях.

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