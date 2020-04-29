Коронавирус пошел на спад: статистика по миру и Украине на 29 апреля. Постоянно обновляется

Ирина Кулинич Мир 05:26, 29.04.2020 Обновлено: 09:02, 29.04.2020

Коронавирус пошел на спад во многих европейских странах. В Китае, где говорили о второй волне, также перестали фиксировать новые смерти. В связи с обнадеживающей динамикой ряд стран решились смягчить карантин.

В Украине показатели пока на прежнем уровне – за сутки регистрируют по 400-500 новых больных.

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Коронавирус пошел на спад: статистика по миру и Украине
liga.net

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 9410 человек. Умерли 239 людей, 992 побороли болезнь.

  • По всему миру скончались уже больше 217 тысяч человек. Количество зараженных превысило 3,1 млн.

  • Свыше 955 тысяч пациентов на планете излечились от COVID-19.

Главное за 29 апреля:

09:00 – За короткий срок количество больных коронавирусом во всем мире может достичь одного миллиарда, если сильные государства не помогут странам, которые находятся в уязвимом положении, считают ученые из неправительственной организации по вопросам гуманитарной помощи Международный комитет спасения.

08:34 – Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея оказались в числе стран, которым пандемия коронавируса принесла укрепление экономики.

08:32 – В городе Нетишин Хмельницкой области зарегистрировали девять случаев заражения коронавирусом, "разносчиком" которого стала жена священника УПЦ МП, которая работала уборщицей на Хмельницкой АЭС.

07:12 – Ученые из Гарвардского университета и Королевского колледжа Лондона объяснили, почему коронавирус имеет разные симптомы у разных людей. Они могут передаваться по наследству.

06:30 – Австралийские врачи заявили, что регулярное пополнение запаса витамина D в организме путем солнечных ванн якобы убережет от заражения коронавирусом и его тяжелых осложнений.

05:55 – Россия опередила Иран по количеству больных коронавирусом – в РФ их уже 93, 5 тысяч.

01:29 – Из-за пандемии статистика сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ в мире снизится – Университет Центрального Ланкашира (Великобритания).

01:06 – В Днепре на домах, в которых проживают госпитализированные с подозрением на коронавирус и инфицированные, вывесили соответствующие объявления. Кроме того, создана карта COVID-19 в городе.

00:55 – Правительства Испании и Франции, которые являются одними из самых пострадавших от коронавируса COVID-19 европейских стран, подготовили план выхода из карантина. Ослабление жестких ограничений начнется уже в первых числах мая и будет проходить поэтапно.

00:34 – В США врач из Нью-Йорка Лора Брин, которая боролась с пандемией, покончила жизнь самоубийством. Она и сама заразилась COVID-19.

00:30 – В Черновицкой области уже 1489 человек заболели коронавирусом. Подтверждены 60 новых случаев, выздоровели 19 человек. Общее количество выздоровевших достигло 98, заявил глава ОГА Сергей Осачук.

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