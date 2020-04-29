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29 апреля • обновлено в 05:39
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Коронавирус пошел на спад: статистика по миру и Украине на 29 апреля. Постоянно обновляется

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Коронавирус пошел на спад во многих европейских странах. В Китае, где говорили о второй волне, также перестали фиксировать новые смерти. В связи с обнадеживающей динамикой ряд стран решились смягчить карантин.

В Украине показатели пока на прежнем уровне – за сутки регистрируют по 400-500 новых больных.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус пошел на спад: статистика по миру и Украине

Коронавирус пошел на спад: статистика по миру и Украине

liga.net

Коронавирус пошел на спад: статистика по миру и Украине на 29 апреля. Постоянно обновляется
Коронавирус пошел на спад: статистика по миру и Украине на 29 апреля. Постоянно обновляется

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 9410 человек. Умерли 239 людей, 992 побороли болезнь.

  • По всему миру скончались уже больше 217 тысяч человек. Количество зараженных превысило 3,1 млн.

  • Свыше 955 тысяч пациентов на планете излечились от COVID-19.

Коронавирус пошел на спад: статистика по миру и Украине на 29 апреля. Постоянно обновляется
Коронавирус пошел на спад: статистика по миру и Украине на 29 апреля. Постоянно обновляется

Главное за 29 апреля:

01:29 – Из-за пандемии статистика сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ в мире снизится – Университет Центрального Ланкашира (Великобритания).

01:06 – В Днепре на домах, в которых проживают госпитализированные с подозрением на коронавирус и инфицированные, вывесили соответствующие объявления. Кроме того, создана карта COVID-19 в городе.

00:55 – Правительства Испании и Франции, которые являются одними из самых пострадавших от коронавируса COVID-19 европейских стран, подготовили план выхода из карантина. Ослабление жестких ограничений начнется уже в первых числах мая и будет проходить поэтапно.

00:34 – В США врач из Нью-Йорка Лора Брин, которая боролась с пандемией, покончила жизнь самоубийством. Она и сама заразилась COVID-19.

00:30 – В Черновицкой области уже 1489 человек заболели коронавирусом. Подтверждены 60 новых случаев, выздоровели 19 человек. Общее количество выздоровевших достигло 98, заявил глава ОГА Сергей Осачук.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9410.

    Вылечились: 992. Умерли: 239.

  • В мире заболели уже почти 3,1 миллиона человек, погибли – более 212 тысяч.

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