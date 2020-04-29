Коронавирус пошел на спад: статистика по миру и Украине на 29 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирус пошел на спад во многих европейских странах. В Китае, где говорили о второй волне, также перестали фиксировать новые смерти. В связи с обнадеживающей динамикой ряд стран решились смягчить карантин.

В Украине показатели пока на прежнем уровне – за сутки регистрируют по 400-500 новых больных.

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Коронавирус пошел на спад: статистика по миру и Украине liga.net

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 9410 человек. Умерли 239 людей, 992 побороли болезнь.

По всему миру скончались уже больше 217 тысяч человек. Количество зараженных превысило 3,1 млн.

Свыше 955 тысяч пациентов на планете излечились от COVID-19.

Главное за 29 апреля:

01:29 – Из-за пандемии статистика сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ в мире снизится – Университет Центрального Ланкашира (Великобритания).

01:06 – В Днепре на домах, в которых проживают госпитализированные с подозрением на коронавирус и инфицированные, вывесили соответствующие объявления. Кроме того, создана карта COVID-19 в городе.

00:55 – Правительства Испании и Франции, которые являются одними из самых пострадавших от коронавируса COVID-19 европейских стран, подготовили план выхода из карантина. Ослабление жестких ограничений начнется уже в первых числах мая и будет проходить поэтапно.

00:34 – В США врач из Нью-Йорка Лора Брин, которая боролась с пандемией, покончила жизнь самоубийством. Она и сама заразилась COVID-19.

00:30 – В Черновицкой области уже 1489 человек заболели коронавирусом. Подтверждены 60 новых случаев, выздоровели 19 человек. Общее количество выздоровевших достигло 98, заявил глава ОГА Сергей Осачук.

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