От коронавируса умерли более 1,4 млн человек во всем мире: статистика на 24 ноября. Постоянно обновляется
Коронавирус продолжил атаковать мир и Украину. Количество зараженных за последние сутки увеличилось на более чем 504 тысячи и достигло больше 59,5 миллиона.
ВОЗ обнародовала свой план расследования причин возникновения пандемии. Эксперты заявили, что кроме летучей мыши люди могли заразиться COVID-19 и от другого носителя, а так называемых "нулевых" пациентов на рынке в китайском Ухане могло быть несколько.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 635 689 человек. Умерли 11 075 пациентов, выздоровели – 291 060.
Странами-лидерами по количеству заражений являются США (более 12,5 млн), Индия (более чем 9,1 млн) и Бразилия (больше 6 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке – 17-я.
Количество жертв вируса превысило 1,4 млн во всем мире, но больше 41 млн смогли побороть ее. Согласно официальной статистике, активными больными остаются почти 17 млн жителей планеты.
Ученые пришли к выводу, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться до 8 месяцев после заражения, и это дает надежду на долгосрочную защиту человечества с помощью вакцинации.
Главное за 24 ноября:
23 ноября Украина заняла 5 место среди стран Европы по количеству новых больных коронавирусом. По данным сайта Worldometers, впереди оказались Италия, Великобритания, Польша и Германия.
Материковый Китай сообщил, что зафиксировал 22 новых случая активной формы COVID-19. Также в стране зарегистрировали еще 8 пациентов с бессимптомным течением заболевания. Об этом пишет People's Daily.
На Прикарпатье для лечения COVID-пациентов не хватает лекарств, а возле моргов возникают очереди.
В Южной Австралии доктор Дхармини Турайратнам не допустила распространения второй волны коронавируса, вовремя распознав у пациентки COVID-19.
Патологоанатомы рассказали, что легкие умерших в результате COVID-19 отличаются от типичного состояния и больше напоминают печень.
Темпы заболеваемости COVID-19 в странах Европы снижаются, но в большинстве стран региона карантин остается в силе. Так, количество новых инфицированных продолжает падать, в частности, во Франции. Пик заболеваемости (88 790 случаев коронавируса за сутки) там наблюдался 7 ноября.
В Украине работают над созданием программы для отслеживания людей, которые заразились коронавирусом и находятся на самоизоляции, а также лиц, контактировавших с ними.