От коронавируса умерли более 1,4 млн человек во всем мире: статистика на 24 ноября. Постоянно обновляется

Марина Лисничук Мир 05:18, 24.11.2020 Обновлено: 05:59, 24.11.2020

Коронавирус продолжил атаковать мир и Украину. Количество зараженных за последние сутки увеличилось на более чем 504 тысячи и достигло больше 59,5 миллиона.

ВОЗ обнародовала свой план расследования причин возникновения пандемии. Эксперты заявили, что кроме летучей мыши люди могли заразиться COVID-19 и от другого носителя, а так называемых "нулевых" пациентов на рынке в китайском Ухане могло быть несколько.

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Коронавирус поразил более 59,5 млн человек в мире
Worldometers
Данные о новых случаях заражения COVID-19 в странах мира за прошедшие сутки
Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 635 689 человек. Умерли 11 075 пациентов, выздоровели – 291 060.

  • Странами-лидерами по количеству заражений являются США (более 12,5 млн), Индия (более чем 9,1 млн) и Бразилия (больше 6 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке – 17-я.

  • Количество жертв вируса превысило 1,4 млн во всем мире, но больше 41 млн смогли побороть ее. Согласно официальной статистике, активными больными остаются почти 17 млн жителей планеты.

  • Ученые пришли к выводу, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться до 8 месяцев после заражения, и это дает надежду на долгосрочную защиту человечества с помощью вакцинации.

Карта распространения COVID-19 в регионах Украины
СНБО
Данные по заболеваемости коронавирусом в Украине
СНБО

Главное за 24 ноября:

  • 23 ноября Украина заняла 5 место среди стран Европы по количеству новых больных коронавирусом. По данным сайта Worldometers, впереди оказались Италия, Великобритания, Польша и Германия.

Украина была пятой в Европе по количеству новых заражений COVID-19 состоянием на 23 ноября
Worldometers
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