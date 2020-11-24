От коронавируса умерли более 1,4 млн человек во всем мире: статистика на 24 ноября. Постоянно обновляется

Коронавирус продолжил атаковать мир и Украину. Количество зараженных за последние сутки увеличилось на более чем 504 тысячи и достигло больше 59,5 миллиона.

ВОЗ обнародовала свой план расследования причин возникновения пандемии. Эксперты заявили, что кроме летучей мыши люди могли заразиться COVID-19 и от другого носителя, а так называемых "нулевых" пациентов на рынке в китайском Ухане могло быть несколько.

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Что важно знать об атаке коронавируса: