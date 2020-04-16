Коронавирус поразил более 2 млн человек: статистика по миру и Украине. Постоянно обновляется

Коронавирусом в мире заболели уже более 2 млн человек. Лидируют в антирейтинге по-прежнему США. Новые случаи заражения также начали обнаруживать в Китае, а в России счет пошел на тысячи в сутки.

В Украине число больных COVID-19 уже достигло 3764 человек, из 108 – скончались. На фоне растущей статистики министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что о выходе из карантина пока речь не идет.

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Коронавирус поразил более 2 млн человек

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине заразились коронавирусом 3764 человека. Умерли 108 человек, 143 удалось вылечить.

Наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве – 612 человек, в Черновицкой области – 589, Ивано-Франковской – 356, Тернопольской – 287 и Киевской области – 230.

Пандемия унесла более 134 тысяч жизней, всего в мире коронавирусом заболели свыше 2 млн человек.

Более 510 тысяч человек на планете излечились от COVID-19.

Главное за 16 апреля

02:40 – Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что отмены ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, нужно ждать не одну неделю.

02:35 – По состоянию на 22:00 среды, 15 апреля, в Житомирской области количество зараженных коронавирусом достигло 162 человек (+28), больше всего больных в Коростене – 53, заявил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

01:46 – США уже прошли пик возникновения новых случаев коронавируса COVID-19, заявил президент Дональд Трамп.

01:22 – В ВОЗ заявили, что употребление алкоголя или нахождение на солнце не помогут предотвратить заболевание COVID-19.

00:52 – Во Франции заявили о первом снижении количества госпитализаций – за минувшие сутки поступило 2 415 больных (на 513 меньше, чем накануне).

Всего заболели 74 030 человек, из них 31 779 находятся в больницах. Скончались 17 167 человек, сообщил Минздрав страны.

00:10 – Министры обороны НАТО согласовали последующие шаги в ответ на пандемию коронавируса, которые будут предприняты для оказания помощи странам-союзницам и партнерам Альянса.

Силы НАТО уже провели более 100 воздушных миссий по перевозке медицинского персонала и предметов медицинского назначения, содействовали строительству 25 полевых госпиталей, обеспечили более 25 тысяч дополнительных койко-мест. Также более 4 тысяч личного состава медицинских служб участвуют в поддержке гражданских усилий, пишет "Интерфакс-Украина".

00:05 – Более трети моряков на французском авианосце "Шарль де Голль" заразились коронавирусом. 14 апреля анализы сдали 1767 человек, 668 тестов дали положительный результат, передает "Интерфакс-Украина".

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