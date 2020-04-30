Коронавирус побороли миллион человек: статистика по миру и Украине на 30 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирус побороли уже более 1 миллиона человек в мире. Всего заразились 3,22 млн.

В Украине количество зараженных достигло почти 10 тысяч, выздороветь удалось 1103 людям. В нашей стране пошли на смягчение карантина и разрешили открыть продовольственные рынки.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус побороли миллион человек: статистика по миру и Украине УНИАН

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 9866 человек. Умерли 250 людей, 1103 побороли болезнь.

По всему миру скончались уже больше 227 тысяч человек. Количество зараженных превысило 3,2 млн.

Свыше 1 млн пациентов на планете излечились от COVID-19.

Главное за 30 апреля:

05:54 – Великобритания вышла на третье место в мире по количеству смертей от коронавируса.

05:48 – В Житомирской области от коронавируса скончался 18-летний парень, который стал самой молодой жертвой пандемии в Украине.

01:21 – Кипр 4 мая ослабит карантинные меры. В стране, по последним данным, 843 подтвержденных случая и 15 смертей от коронавируса.

01:19 – Власти Саар-де-лос-Атунеса (на юге Испании) перед послаблением карантина решили залить местный пляж хлоркой, убив все живое. Местному чиновнику пришлось извиняться.

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