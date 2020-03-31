102-летняя бабушка и шестимесячный младенец: мир растрогали истории уникальных победителей коронавируса

В Италии от коронавируса COVID-19 вылечились шестимесячный младенец и 102-летняя женщина, а в Швейцарии – 95-летняя пациентка.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Коллаж

Как пишет Daily Mail, шестимесячный Леонардо боролся с новым коронавирусом в больнице в течение 50 дней.

Он недавно вернулся домой в муниципалитете Корбетта в северной итальянской области Ломбардия.

Местный мэр Марко Балларини назвал малыша "чудесным лицом надежды".

"Сегодня у нас есть причина улыбаться и быть счастливыми, чувствовать, что мы являемся частью сообщества. Сегодня мы смотрим на чудесное лицо надежды. Корбетта приветствует дома маленького Леонардо, которого только что выпустили из больницы после победы над COVID-19", – сказал Балларини.

"Большое спасибо, Лео, и спасибо твоим родителям, которые никогда не сдавались. Они принесли лето в сердца всех жителей Корбетты!" – добавил мэр.

Мама ребенка призналась, что очень волновалась. "Я не желаю этого ни одной матери", – сказала она.

Женщина отметила, что знала, что ее ребенок заболел, когда у него поднялась температура, а сердцебиение ускорилось. Коллеге по работе ее мужа был поставлен диагноз "коронавирус".

Леонардо Daily Mail

102-летняя итальянка из Генуи, также в северной Италии, чудесным образом выздоровела после 20 дней в больнице.

Итальянка Грондона была госпитализирована с легкой сердечной недостаточностью. Врачи, которые выписали пациентку, сказали, что "вирус сдался перед ней".

"Мы прозвали ее "горец-бессмертный", – сказала доктор Вера Сикбальди, которая лечила женщину в больнице Сан-Мартино в Генуе. Доктор добавила, что Грондона "представляет надежду для всех пожилых людей, столкнувшихся с этой пандемией".

Отчеты Национального института здравоохранения Италии показывают, что средний возраст жертв коронавируса составляет 78 лет, что делает случай Грондоны особенно исключительным.

Врачи были настолько впечатлены случаем, что решили изучить его глубже. "У нее были только легкие симптомы коронавируса. Мы проверили ее, и тест был положительным, но мы сделали очень мало, она выздоровела самостоятельно", – сказала Сикбальди.

Врачи отметили, что, возможно, она была единственной пациенткой, которой они лечили, также пережившей пандемию "испанского гриппа" 1918 года, которая, по оценкам, убила около 50 миллионов человек.

"Мы получили серологические образцы, она – первая пациентка, которую мы знаем, которая могла пройти через "испанский грипп" с момента ее рождения в 1917 году",– добавила Сикбальди.

Пациентка была примерно в возрасте Леонардо, когда в Европе бушевала "испанка". Грондону выписали из больницы 26 марта, сейчас она находится в приюте.

Ее единственный сын умер в США десятилетия назад, за женщиной присматривал ее племянник, Ренато Вилла Грондона. Когда его спросили, в чем ее секрет выживания, он ответил, что не знает, но сказал: "Я знаю, что она свободная и независимая женщина".

"Она любит жизнь, танцы и музыку, она любит Фредди Меркьюри и Валентино Росси [известного итальянского чемпиона мира по MotoGP]", – добавил племянник итальянки.

Италика Грондона Daily Mail

Жительница швейцарского города Ле-Локль, 95-летняя прабабушка Гертруда Фаттон, у которой 10 внуков и 11 правнуков, неделю болела дома, прежде чем у нее начались проблемы с дыханием, передает Newshub.

Когда состояние женщины осложнилось, ее отвезли на "скорой" в больницу города Ла-Шо-де-Фон.

"Медики взяли у меня анализ крови и измерили артериальное давление. Они трижды в день вводили мне через вены антибиотики. Это было очень тяжело, но в целом терпимо. Я не боялась умереть", – рассказала она.

Фаттон провела неделю в отделении интенсивной терапии. По ее словам, она смогла победить болезнь благодаря антибиотикам и противомалярийному препарату хлорохин.

"Помню, доктора позвонили мне и сказали, что у нее начал падать уровень кислорода в крови. У врачей было только 24 часа, чтобы спасти ее. Я очень-очень боялась, что той ночью я попрощаюсь с ней", – призналась Жаклин, дочь пациентки.

На третий день после этого, по словам Жаклин, уровень кислорода в крови ее матери нормализовался.

"Я могла разговаривать с ней по телефону два раза в день. Когда я заметила, что при общении со мной она стала меньше кашлять, я поняла, что мы победили болезнь", – добавила женщина.

Гертруда Фаттон Newshub

Карта распространения COVID-19 в мире:

Как писал OBOZREVATEL, в Великобритании около 60% тяжелых случаев коронавируса припадает на пациентов после 60 лет, однако вследствие новой болезни умирают и молодые. Журналисты собрали истории и фото жертв.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!