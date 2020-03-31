Коронавирус перестал ускоряться! В Италии объявили о прогрессе в борьбе с пандемией

В Италии, за сутки умерло 837 человек, зараженных коронавирусом COVID-19.

Всего же, по состоянию на вечер 31 марта, зафиксировано 105 792 случаев инфицирования, из них 12 428 умерли, вылечилось 15 729 человека.

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Таким образом в Италии всего 77 635 текущих случаев заражения. За последние сутки было зарегистрировано плюс 4053 новых случаев заражения.

Статистика по COVID-19 worldometers.info/coronavirus

worldometers.info/coronavirus

Как отмечают медики, в понедельник, 30 марта, количество зараженных было примерно таким же – 4050 человек, что может быть признаком того, что властям удалось прекратить процесс ускорения распространения инфекции.

Ранее Daily Mail писал о том, что такое количество новых случаев коронавируса в Италии самое низкое за две недели, что говорит о пользе соблюдения карантина.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Испании за минувшие сутки, 30 марта, от коронавируса COVID-19 умерли 849 человек. Это является рекордным показателем с начала эпидемии в стране.

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