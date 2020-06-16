Коронавирус пересек отметку в 8 млн зараженных: статистика по COVID-19 на 16 июня. Постоянно обновляется

По состоянию на вторник, 16 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 8 млн человек. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 124 600 пациентов.

COVID-19 снова вспыхнул в Китае – там зарегистрировали 40 новых активных случаев заболевания. При этом большинство заразились внутри страны.

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Коронавирусом заболели более 8 млн человек

Статистика по коронавирусу в мире

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 31 810 человек. Умер 901 пациент, выздоровели – 14 253.

Странами-лидерами по количеству больных остаются США (более 2,1 млн), Бразилия (более 891 тыс.) и Россия (свыше 531 тыс.).

Мутация коронавируса, обнаруженная на оптовом рынке в Пекине, оказалась более заразна, чем найденный в Ухане вирус.

Американские ученые заявили, что 40-45% инфицированных COVID-19 людей могут переносить болезнь без симптомов

Карта распространения коронавируса в Украине

Статистика по коронавирусу в Украине

Главное за 16 июня:

05:31 – Новую мутацию коронавируса обнаружили в Панаме.

02:40 – Ученые выяснили, что коронавирус представляет угрозу нервной системе. Многие инфицированные имеют головные боли и трудности с концентрацией внимания.

01:40 – Латвия, Литва, Эстония и Польша решили координировать свои действия на случай второй волны коронавирусной инфекции COVID-19.

01:24 – В Бразилии подтвержден уже 888 271 случай COVID-19 (+20 647 за сутки). Скончались всего 43 959 человек (+627).

01:20 – Мутация коронавируса, обнаруженная на оптовом рынке в Пекине, более заразна, чем найденный в Ухане вирус, заявил ученый из Китая.

01:03 – Перевозчики Львовской области решили самовольно возобновить пригородные и междугородние перевозки, несмотря на запрет специальной комиссии на фоне карантина.

00:27 – В Донецкой области могут усилить карантин, заявили в ОГА. За минувшие сутки в регионе был зафиксирован антирекорд по заболеваемости COVID-19: 42 новых случая.

00:06 – В Москве скончались еще 52 инфицированных пациента. Общее количество летальных случаев коронавируса в столице России увеличилось до 3386.