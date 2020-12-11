Коронавирус пересек отметку в 70 млн больных: статистика на 11 декабря. Обновляется

По состоянию на пятницу, 11 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразилось более 70,7 млн человек. За минувший день выявлено 676 885 новых инфицированных.

Всего от болезни скончалось 1,5 млн пациентов, а выздоровело – 49 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 217 тыс., Бразилии – 53 тыс. и Индии – 34 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразилось 858 714 человек. Умерло 14 470 пациентов, выздоровел – 465 021 .

Лидерами по количеству заражений являются США (больше 15,8 млн), Индия (более 9,7 млн) и Бразилия (более чем 6,7 млн). Украина в этом списке – на 17-м месте, по информации Worldometers.

Украинцам могут компенсировать лечение COVID-19 дома. Для этого нужно предоставить чеки из аптек, заявил Михаил Радуцкий.