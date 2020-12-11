Коронавирус пересек отметку в 70 млн больных: статистика на 11 декабря. Обновляется
По состоянию на пятницу, 11 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразилось более 70,7 млн человек. За минувший день выявлено 676 885 новых инфицированных.
Всего от болезни скончалось 1,5 млн пациентов, а выздоровело – 49 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 217 тыс., Бразилии – 53 тыс. и Индии – 34 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразилось 858 714 человек. Умерло 14 470 пациентов, выздоровел – 465 021.
Лидерами по количеству заражений являются США (больше 15,8 млн), Индия (более 9,7 млн) и Бразилия (более чем 6,7 млн). Украина в этом списке – на 17-м месте, по информации Worldometers.
Украинцам могут компенсировать лечение COVID-19 дома. Для этого нужно предоставить чеки из аптек, заявил Михаил Радуцкий.
Иммунитет к COVID-19 после вакцинации может сохраняться не менее 6-9 месяцев, заявил Виктор Ляшко.
С 14 декабря в сервисе "Дія" появится возможность оформить одноразовую "карантинную помощь" для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в размере 8 тысяч гривен, а подать заявки можно будет до 21 декабря.
Глава комитета по здравоохранению Верховной Рады считает, что украинские врачи могли не получать доплаты к зарплатам в размере 300% за то, что они борются с распространением коронавируса, в том числе из-за руководства своих больниц.
Карантин в Украине могут усилить до 8 января 2021 года, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет ухудшаться, заявил глава профильного комитета парламента Михаил Радуцкий.