Коронавирус пересек отметку в 24 млн зараженных: статистика на 26 августа. Обновляется

По состоянию на среду, 26 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 24 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 240 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 66 тыс., в США – 40 тыс., а также в Бразилии – 46 тыс. В Украине опасная болезнь диагностирована у 108 415 человек, скончались в период пандемии – 2 318.

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Коронавирусом заразились более 24 млн человек в мире (worldometers.info)

Антирейтинг стран по заболеваемости COVID-19 (worldometers.info)

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 108 415 человек. Умерли 2 318 пациентов, выздоровели – 52 870 .

Странами-лидерами по количеству заражений остаются США (более 5,9 млн), Бразилия (более 3,6 млн) и Индия (больше 3,2 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 28 место.

Кабмин предложил продлить карантин в Украине до 1 ноября из-за большого количества случаев заражения коронавирусом.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине (сovid19.rnbo.gov.ua)

Карта распространения коронавируса в Украине (сovid19.rnbo.gov.ua)

Главное за 26 августа:

02:01 – Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 24 млн человек. Из них 16,5 млн вылечились и 822 тыс. скончались.

01:53 – Другие типы коронавирусов вызывают перекрестный иммунитет, что может помочь в борьбе с COVID-19. К такому выводу пришла группа украинских ученых под руководством профессора Ростислава Белого.

01:32 – Ученые разработали новый тест на COVID-19, который требует до 75% меньше затрат, а также экономит до двух часов времени медиков.

00:31 – В Москве от коронавируса скончались еще 11 человек. Общее количество летальных случаев в городе достигло 4 764, сообщает местный оперативный штаб.

00:09 – Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca начала клинические испытания препарата для профилактики и лечения коронавируса COVID-19 на людях.