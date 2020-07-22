Коронавирус пересек отметку в 15 млн зараженных: статистика на 22 июля. Постоянно обновляется

По состоянию на среду, 22 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 15 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 239 113 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 67 тыс., в Бразилии – 44 тыс., а также в Индии – 39 тыс.

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Коронавирус пересек отметку в 15 млн зараженных (worldometers.info)

Антирейтинг стран по заболеваемости коронавирусом (worldometers.info)

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразилось 60 166 человек. Умерли 1 518 пациентов, выздоровели – 32 199.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 4 млн), Бразилия (свыше 2,1 млн) и Индия (больше 1,1 млн).

Врачи утверждают, что коронавирус пациенты иногда путают с другими заболеваниями. Медики перечислили их и симптомы, на которые следует обращать внимание.

Вакцина против нового типа коронавируса, разработанная в сотрудничестве американской и немецкой компаний Pfizer и BioNTech, показала многообещающий результат, вызвав оба типа иммунного ответа.

Карта распространения коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Антирейтинг областей Украины по заболеваемости коронавирусом (covid19.rnbo.gov.ua)

Главное за 22 июля:

08:21 – Названы группы крови, наиболее подверженные COVID-19.

07:26 – Президент Дональд Трамп предупредил, что ситуация с пандемией коронавируса в США скорее "ухудшится, прежде чем улучшится". По предварительным прогнозам, до 1 ноября в стране от COVID-19 могут умереть свыше 220 тысяч, сообщает CNBC.

06:30 – В Черногории, которая первой в Европе победила коронавирус, снова объявили эпидемию на территории всей страны.