Коронавирус пересек отметку 65 млн зараженных: статистика на 4 декабря. Обновляется
По состоянию на пятницу, 4 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 65,5 млн человек. За минувший день выявлено 678 613 новых инфицированных.
Всего от болезни скончались 1,5 млн пациентов, а выздоровели – 45,3 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 218 тыс., Бразилии – 50 тыс. и Индии – 38 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 772 760 человек. Умер 12 960 пациентов, выздоровели – 384 426.
Странами-лидерами по количеству заражений являются США (более 14,3 млн), Индия (больше чем 9,5 млн) и Бразилия (больше 6,4 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке – 17-я.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине до конца декабря 2020 года вряд ли введут. Также он отметил, что массового тестирование на коронавирус не будет.
Главное за 4 декабря:
Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов считает, что власти хотят заставить украинцев заплатить примерно 70 миллиардов гривен за вакцину от коронавируса.
Волонтер Екатерина Ножевникова расказала, что из одесских больниц массово выписывают пациентов с кислородной зависимостью, которые в итоге обращаются к ним за концентраторами, а их не хватает.
Доктор Евгений Комаровский рекомендовал всем инфицированным, у кого есть проблемы с дыханием, лежать на животе. Он пояснил, как это действует, и рассказал лайфхак.