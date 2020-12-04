Коронавирус пересек отметку 65 млн зараженных: статистика на 4 декабря. Обновляется

Карина Бондаренко Мир 05:29, 4.12.2020

По состоянию на пятницу, 4 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 65,5 млн человек. За минувший день выявлено 678 613 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,5 млн пациентов, а выздоровели – 45,3 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 218 тыс., Бразилии – 50 тыс. и Индии – 38 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус в мире.
worldometers
Рейтинг стран по заболеваемости.
worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 772 760 человек. Умер 12 960 пациентов, выздоровели – 384 426.

  • Странами-лидерами по количеству заражений являются США (более 14,3 млн), Индия (больше чем 9,5 млн) и Бразилия (больше 6,4 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке – 17-я.

  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине до конца декабря 2020 года вряд ли введут. Также он отметил, что массового тестирование на коронавирус не будет.

Главное за 4 декабря:

Комментировать
Мир

Смотрите также

На месте расстрела Амины Окуевой под Киевом открыли мемориал. Фото и видео

"Это ад на земле": в Украине задержали беженца из Китая, его могут отправить "на смерть". Нам удалось пообщаться

В деле фотографа Ктиторчука появился интернатский ребенок: дал показания о насилии

Киевские копы угрожали "пустить по кругу" сироту, выбивая показания? Появились новые обстоятельства

В Совбезе ООН отреагировали на провокацию России с террористами "Л/ДНР"