Коронавирус пересек отметку 65 млн зараженных: статистика на 4 декабря. Обновляется

По состоянию на пятницу, 4 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 65,5 млн человек. За минувший день выявлено 678 613 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,5 млн пациентов, а выздоровели – 45,3 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 218 тыс., Бразилии – 50 тыс. и Индии – 38 тыс.

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Коронавирус в мире. worldometers

Рейтинг стран по заболеваемости. worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 772 760 человек. Умер 12 960 пациентов, выздоровели – 384 426 .

Странами-лидерами по количеству заражений являются США (более 14,3 млн), Индия (больше чем 9,5 млн) и Бразилия (больше 6,4 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке – 17-я.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине до конца декабря 2020 года вряд ли введут. Также он отметил, что массового тестирование на коронавирус не будет.

Главное за 4 декабря: