Коронавирус перекинулся на новые страны: статистика по миру и Украине на 27 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирус начал утихать в европейских странах – Италия и Испания после положительной динамики решились смягчить карантин. На смелый шаг пошли в Израиле и США.

Взамен пандемия разбушевалась в России, откуда инфекция снова просочилась в Китай, ставший первоисточником.

В Украине статистика пока также остается на одном уровне – каждый день добавляется около 400-500 новых больных.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус перекинулся на новые страны: статистика по миру и Украине Страна

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 9009 человек. Умерли 220 людей, 864 побороли болезнь.

По всему миру скончались уже больше 206 тысяч человек. Количество зараженных превысило 2,99 млн.

Свыше 878 тысяч пациентов на планете излечились от COVID-19.

Главное за 27 апреля:

16:30 – У 16 из 25 работников станции Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи, прошедших тестирование методом ПЦР, обнаружено COVID-19. Станцию временно закрыли.

15:44 – Австралийцы после того, как карантинные меры из-за пандемии коронавируса в стране были смягчены, массово ринулись на пляжи и в парки.

14:56 – Терапевт приемного отделения госпиталя COVID-19 в Москве Василий Купрейчик обратил внимание на то, что препарат Клексан в совместимости с другими препаратами, может быть действенным в лечении коронавируса.

12:57 – В Киеве по состоянию на понедельник, 27 апреля, подтверждено уже 1220 случаев коронавируса. За сутки добавилось еще 32 больных.

11:00 – Иммунолог Игорь Марков заявил, что процедура восстановления экономики и отмены карантина в Украине и мире будет ускоренной, так как специалисты работают над вакциной, которая должна защитить людей от коронавируса. Вместе с тем, вторая волна COVID-19 вполне возможна.

10:27 – Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что украинские ИФА-тесты на антитела к коронавирусу будут использовать только после консультаций с ВОЗ.

Он также рассказал, что в Украине изменилась тенденция распространения коронавируса – за сутки больше всего случаев заражения обнаружили на Харьковщине.

10:25 – В Украине по состоянию на 27 апреля зафиксировано 9009 случаев коронавируса.

В регионах ситуация такая:

Винницкая область – 398 случаев;

Волынская область – 254 случая;

Днепропетровская область – 310 случаев;

Донецкая область – 52 случая;

Житомирская область – 351 случай;

Закарпатская область – 375 случаев;

Запорожская область – 204 случая;

Ивано-Франковская область – 761 случай;

Кировоградская область – 337 случаев;

г. Киев – 1220 случаев;

Киевская область – 570 случаев;

Львовская область – 358 случаев;

Луганская область – 29 случаев;

Николаевская область – 115 случаев;

Одесская область – 240 случаев;

Полтавская область – 173 случая;

Ривненская область – 522 случая;

Сумская область – 95 случаев;

Тернопольская область – 612 случаев;

Харьковская область – 196 случаев;

Херсонская область – 88 случаев;

Хмельницкая область – 72 случая;

Черновицкая область – 1375 случаев;

Черкасская область – 267 случаев;

Черниговская область – 35 случаев.

10:10 – Дмитрий Песков сообщил, куда от COVID-19 скрылся президент РФ Владимир Путин.

09:42 – Медсестра перед смертью описала жуткие симптомы COVID-19.

08:53 – Врачи предупредили, что скопление людей, пыль и малоподвижный образ жизни могут быть опасными для работы легких, особенно в период пандемии коронавируса.

08:02 – Президенту России Владимиру Путину предрекли серьезные проблемы из-за коронавируса, который максимально ослабит всю Россию и его власть в частности.

07:46 – Один из основателей американской корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что наладить промышленное производство вакцины от коронавируса COVID-19 возможно не ранее чем через год. Это при оптимистичном сценарии, тогда как реалистичный срок – два года.

07:02 – Из-за нехватки рабочей силы в Польше бизнесмены задумали организовать в обход карантина чартерные рейсы, что забрать заробитчан из Украины.

06:30 – Врачи предупредили, что коронавирус даже в случае успешного выздоровления приводит к тяжелым психологическим последствиям для человека.

06:10 – Африканская страна Мавритания объявила якобы о полной победе над коронавирусом: за несколько дней там не обнаружили ни одного случая заражения или смерти.

05:59 – В Бельгии в воскресенье, 26 апреля, от коронавируса умер один из последних узников Освенцима, 94-летний Анри Кичка.

02:00 – Ученые пришли к выводу, что неконтролируемое распространение коронавируса COVID-19 может происходить при миграции птиц и зверей.

01:26 – Известный социолог Владимир Паниотто спрогнозировал, что до конца недели, 3 мая, коронавирусом в Украине заболеет почти 13 тысяч человек.

00:10 – В Нидерландах коронавирус обнаружили у животных на двух норковых фермах.