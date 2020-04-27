Коронавирус перекинулся на новые страны: статистика по миру и Украине на 27 апреля. Постоянно обновляется

Ирина Кулинич Мир 05:28, 27.04.2020 Обновлено: 16:32, 27.04.2020

Коронавирус начал утихать в европейских странах – Италия и Испания после положительной динамики решились смягчить карантин. На смелый шаг пошли в Израиле и США.

Взамен пандемия разбушевалась в России, откуда инфекция снова просочилась в Китай, ставший первоисточником.

В Украине статистика пока также остается на одном уровне – каждый день добавляется около 400-500 новых больных.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус перекинулся на новые страны: статистика по миру и Украине
Страна

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 9009 человек. Умерли 220 людей, 864 побороли болезнь.

  • По всему миру скончались уже больше 206 тысяч человек. Количество зараженных превысило 2,99 млн.

  • Свыше 878 тысяч пациентов на планете излечились от COVID-19.

Главное за 27 апреля:

16:30 – У 16 из 25 работников станции Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи, прошедших тестирование методом ПЦР, обнаружено COVID-19. Станцию временно закрыли.

15:44 – Австралийцы после того, как карантинные меры из-за пандемии коронавируса в стране были смягчены, массово ринулись на пляжи и в парки.

14:56 – Терапевт приемного отделения госпиталя COVID-19 в Москве Василий Купрейчик обратил внимание на то, что препарат Клексан в совместимости с другими препаратами, может быть действенным в лечении коронавируса.

12:57 – В Киеве по состоянию на понедельник, 27 апреля, подтверждено уже 1220 случаев коронавируса. За сутки добавилось еще 32 больных.

11:00 – Иммунолог Игорь Марков заявил, что процедура восстановления экономики и отмены карантина в Украине и мире будет ускоренной, так как специалисты работают над вакциной, которая должна защитить людей от коронавируса. Вместе с тем, вторая волна COVID-19 вполне возможна.

10:27 – Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что украинские ИФА-тесты на антитела к коронавирусу будут использовать только после консультаций с ВОЗ.

Он также рассказал, что в Украине изменилась тенденция распространения коронавируса – за сутки больше всего случаев заражения обнаружили на Харьковщине.

10:25 – В Украине по состоянию на 27 апреля зафиксировано 9009 случаев коронавируса.

В регионах ситуация такая:

  • Винницкая область – 398 случаев;

  • Волынская область – 254 случая;

  • Днепропетровская область – 310 случаев;

  • Донецкая область – 52 случая;

  • Житомирская область – 351 случай;

  • Закарпатская область – 375 случаев;

  • Запорожская область – 204 случая;

  • Ивано-Франковская область – 761 случай;

  • Кировоградская область – 337 случаев;

  • г. Киев – 1220 случаев;

  • Киевская область – 570 случаев;

  • Львовская область – 358 случаев;

  • Луганская область – 29 случаев;

  • Николаевская область – 115 случаев;

  • Одесская область – 240 случаев;

  • Полтавская область – 173 случая;

  • Ривненская область – 522 случая;

  • Сумская область – 95 случаев;

  • Тернопольская область – 612 случаев;

  • Харьковская область – 196 случаев;

  • Херсонская область – 88 случаев;

  • Хмельницкая область – 72 случая;

  • Черновицкая область – 1375 случаев;

  • Черкасская область – 267 случаев;

  • Черниговская область – 35 случаев.

10:10 – Дмитрий Песков сообщил, куда от COVID-19 скрылся президент РФ Владимир Путин.

09:42 – Медсестра перед смертью описала жуткие симптомы COVID-19.

08:53 – Врачи предупредили, что скопление людей, пыль и малоподвижный образ жизни могут быть опасными для работы легких, особенно в период пандемии коронавируса.

08:02 – Президенту России Владимиру Путину предрекли серьезные проблемы из-за коронавируса, который максимально ослабит всю Россию и его власть в частности.

07:46 – Один из основателей американской корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что наладить промышленное производство вакцины от коронавируса COVID-19 возможно не ранее чем через год. Это при оптимистичном сценарии, тогда как реалистичный срок – два года.

07:02 – Из-за нехватки рабочей силы в Польше бизнесмены задумали организовать в обход карантина чартерные рейсы, что забрать заробитчан из Украины.

06:30 – Врачи предупредили, что коронавирус даже в случае успешного выздоровления приводит к тяжелым психологическим последствиям для человека.

06:10 – Африканская страна Мавритания объявила якобы о полной победе над коронавирусом: за несколько дней там не обнаружили ни одного случая заражения или смерти.

05:59 – В Бельгии в воскресенье, 26 апреля, от коронавируса умер один из последних узников Освенцима, 94-летний Анри Кичка.

02:00 – Ученые пришли к выводу, что неконтролируемое распространение коронавируса COVID-19 может происходить при миграции птиц и зверей.

01:26 – Известный социолог Владимир Паниотто спрогнозировал, что до конца недели, 3 мая, коронавирусом в Украине заболеет почти 13 тысяч человек.

00:10 – В Нидерландах коронавирус обнаружили у животных на двух норковых фермах.

Комментировать
Мир

Смотрите также

"Для нас вы – герои!" Зеленский наградил спасателей в годовщину катастрофы на ЧАЭС

Россия не при делах? Арахамия отчитался о расследовании взрывов на военных складах в Балаклее

"Должен ответить!" Кличко уволил Слончака после громкого задержания за драку с полицией

Задержанному чиновнику КГГА срочно вызвали скорую помощь

Топ-чиновник КГГА устроил драку с полицейским в Киеве и был с позором уволен. Видео