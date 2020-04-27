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27 апреля • обновлено в 05:53
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Коронавирус перекинулся на новые страны: статистика по миру и Украине на 27 апреля. Постоянно обновляется

1.4т
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Коронавирус начал утихать в европейских странах – Италия и Испания после положительной динамики решились смягчить карантин. На смелый шаг пошли в Израиле и США.

Взамен пандемия разбушевалась в России, откуда инфекция снова просочилась в Китай, ставший первоисточником.

В Украине статистика пока также остается на одном уровне – каждый день добавляется около 400-500 новых больных.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус перекинулся на новые страны: статистика по миру и Украине

Коронавирус перекинулся на новые страны: статистика по миру и Украине

Страна

Коронавирус перекинулся на новые страны: статистика по миру и Украине на 27 апреля. Постоянно обновляется
Коронавирус перекинулся на новые страны: статистика по миру и Украине на 27 апреля. Постоянно обновляется

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 8617 человек. Умерли 209 людей, 840 побороли болезнь.

  • По всему миру скончались уже больше 206 тысяч человек. Количество зараженных превысило 2,99 млн.

  • Более 878 тысяч пациентов на планете излечились от COVID-19.

Коронавирус перекинулся на новые страны: статистика по миру и Украине на 27 апреля. Постоянно обновляется
Коронавирус перекинулся на новые страны: статистика по миру и Украине на 27 апреля. Постоянно обновляется

Главное за 27 апреля:

02:00 – Ученые пришли к выводу, что неконтролируемое распространение коронавируса COVID-19 может происходить при миграции птиц и зверей.

01:26 – Известный социолог Владимир Паниотто спрогнозировал, что до конца недели, 3 мая, коронавирусом в Украине заболеет почти 13 тысяч человек.

00:10 – В Нидерландах коронавирус обнаружили у животных на двух норковых фермах.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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