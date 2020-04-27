Коронавирус перекинулся на новые страны: статистика по миру и Украине на 27 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирус начал утихать в европейских странах – Италия и Испания после положительной динамики решились смягчить карантин. На смелый шаг пошли в Израиле и США.

Взамен пандемия разбушевалась в России, откуда инфекция снова просочилась в Китай, ставший первоисточником.

В Украине статистика пока также остается на одном уровне – каждый день добавляется около 400-500 новых больных.

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Коронавирус перекинулся на новые страны: статистика по миру и Украине Страна

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 8617 человек. Умерли 209 людей, 840 побороли болезнь.

По всему миру скончались уже больше 206 тысяч человек. Количество зараженных превысило 2,99 млн.

Более 878 тысяч пациентов на планете излечились от COVID-19.

Главное за 27 апреля:

02:00 – Ученые пришли к выводу, что неконтролируемое распространение коронавируса COVID-19 может происходить при миграции птиц и зверей.

01:26 – Известный социолог Владимир Паниотто спрогнозировал, что до конца недели, 3 мая, коронавирусом в Украине заболеет почти 13 тысяч человек.

00:10 – В Нидерландах коронавирус обнаружили у животных на двух норковых фермах.

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