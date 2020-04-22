Коронавирус передается через кондиционер: в Китае заявили об опасности

В китайском городе Гуанчжоу кондиционер стал причиной массового заражения коронавирусом посетителей ресторана, в котором находилась семья из Уханя – города, с которого началась пандемия.

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Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на выводы расследования, опубликованные в журнале Emerging Infective Diseases, который выпускает Центр контроля и профилактики заболеваний КНР.

Исследователи утверждают, что один член семьи из Уханя имел бессимптомный случай COVID-19. А уже через две недели он вместе с родственниками, а также двумя другими группами людей, которые сидели на прилегающих к ним столах в ресторане, заболели коронавирусом. Тогда как другой 81 посетитель заведения не столкнулся с вирусом.

Коронавирус может передаваться через кондиционер

В ходе расследования было установлено, что столы в ресторане без окон располагались на расстоянии метра друг от друга. По словам исследователей, частицы вируса остаются в воздухе ненадолго и могут "перелетать" небольшие расстояния. Поэтому они пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной вспышки COVID-19 там была передача капель вируса через кондиционер.

"Чтобы предотвратить распространение коронавируса в ресторанах, мы рекомендуем открывать их после карантина поэтапно, но одновременно усилить контроль за мониторингом температуры, увеличить расстояние между столами и улучшить вентиляцию", – резюмировали авторы расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали, как коронавирус передается от человека к человеку в супермаркете во время кашля или чихания.

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