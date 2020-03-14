Коронавирус опасен и для молодежи: немцы сделали новое открытие

В Германии на данный момент коронавирусом инфицированы 11 детей в возрасте до пяти лет и 14 подростков до 14 лет.

Такие данные обнародовал Институт Роберта Коха (RKI), сообщает "МК-Германия".

547 заболевших находились в возрасте от 15 до 59 лет. 76 человек старше 60 лет.

Среди инфицированных 54% мужчин и 46% женщин.

Среди инфицированных 54% мужчин и 46% женщин pixabay.com

Руководитель RKI Лотар Вилер заявил, что в течение года-двух 60-70% населения заразятся или переболеют коронавирусом. Но ожидаются и летальные исходы.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на 14 марта в мире коронавирусом заражены 145 369 человек. За сутки количество инфицированных выросло более чем на девять тысяч человек.

Группа британских ученых утверждает, что вакцина от коронавируса COVID-2019 находится на грани разработки. Она дала первый успешный результат в испытаниях на мышах.

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