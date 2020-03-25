Коронавирус окончательно перекочевал в Европу: данные по Украине и миру на 25 марта. Постоянно обновляется

Коронавирус окончательно перекочевал в Европу. Теперь Италия и Испания стали эпицентром опасного заболевания.

Крематории в обоих странах переполнены. На этом фоне Китай начал снимать карантинные меры. Планируется, что 25 марта отменят ограничения на выезд из разных районов региона, за исключением города Ухань.

Коронавирус в Украине и мире

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

worldometers.info

Что важно знать о коронавирусе

За прошедшие сутки умерли 1722 человек, общее количество жертв коронавируса достигло 16 231.

За три дня количество случаев заражения COVID-19 увеличилось на 100 тысяч.

Больше всего новых случаев заражения было выявлено в странах Европы (24 087), а также на территориях Южной и Северной Америк (12 428).

В Европе лидером по количеству заражений по-прежнему является Италия (63 927), за ней идут Испания (33 089) и Германия (29 212).

В Украине официально подтверждены 97 случаев заражения. Умерли уже 3 человека. В сети регулярно появляются данные о новых больных.

В ВОЗ заявили, что темпы распространения коронавируса в мире увеличиваются.

На этом фоне в китайской провинции Юньнань была зафиксирована первая смерть от таинственного хантавируса – вируса животного происхождения.

worldometers.info

Главное за 25 марта

05:30 – Мэр Вашингтона (США) Мюриэль Баузер издал указ о временном закрытии всех предприятий, не имеющих первостепенное значение, а также запретил собрания десяти и более лиц в связи с распространением коронавируса на территории округа Колумбия.

05:10 – Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрирован в Ливии.

05:00 – Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что новым эпицентром коронавируса могут стать США. "Сейчас наблюдается быстрый рост числа заболеваний в США...Мы пока не можем сказать, что это уже так, но может стать реальностью потенциально", – подчеркнула она.

02:04 – Офис президента Украины обратился к главам облгосадминистраций и Киевской городской госадминистрации, что те были готовыми безвозмездно оказать помощь в питании для военнослужащих ВСУ. Поставщики отказались продолжать сотрудничество из-за коронавируса.

Теперь Министерство обороны решило продлить до 31 декабря 2020 года договоры о закупке услуг по питанию, которые действовали в предыдущем году. Соответствующие изменения должна принять Верховная Рада.

01:29 – Крупнейший европейский лоукостер Ryanair 24 марта отменил большинство рейсов авиакомпании из-за пандемии коронавируса в мире. Свои самолеты они готовы предоставить для спасательных полетов, перевозки медикаментов, средств индивидуальной защиты и продовольствия.

01:25 – В городе Ирпень (Киевская область) коммунальные службы провели дезинфекцию дома, в котором проживает женщина с подозрением на коронавирус.

01:23 – Украинка рассказала, что альтернативу медицинской маске – повязку из стерильной пеленки для хирургических операций – можно сшить дома по себестоимости 1,85 грн за штуку.

01:00 – Философ и религиовед ответил паникерам, которые считают COVID-19 "сигналом конца света".

00:15 – Шестеро детей из Черновицкой области, у которых подтвердили коронавирус, чувствуют себя нормально, а двое из них лечатся дома.

00:07 – Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что помещения ПЦУ готовы принять больных коронавирусом, если будет такая необходимость. Также священники будут проводить богослужения в храмах ПЦУ во время карантина, но без личного присутствия прихожан.

00:01 – Бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что стопроцентной смертности среди пожилых людей от коронавируса не может быть, так как в других странах этот показатель был небольшим – в Китае он составлял всего 5% от тех, кто заболел, в Италии – 8%, а в Корее – менее 1%

Таким образом она ответила на заявление нынешнего главы Минздрава Ильи Емца о том, что "все пенсионеры умрут".

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