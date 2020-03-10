Министр по безопасности пациентов, профилактике самоубийств и психическому здоровью в правительстве Великобритании Надин Доррис заразилась коронавирусом COVID-2019.

В своем заявлении она подчеркнула, что приняла меры предосторожности и осталась в изоляции дома, передает ВВС.

Надин Доррис bbc.com

"Общественное здравоохранение Англии приступило к детальному отслеживанию контактов, и департамент и мой парламентский офис внимательно следуют их советам", – сказала Доррис.

Всего в стране уже зафиксировано 382 случая заражения COVID-2019, шесть человек умерли.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий вооруженными силами Польши Ярослав Мика заразился коронавирусом COVID-2019. Инфекцию он подхватил во время поездки в Германию.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал