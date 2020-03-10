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11 марта • обновлено в 01:56
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Коронавирус обнаружили у британского министра здравоохранения

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Министр по безопасности пациентов, профилактике самоубийств и психическому здоровью в правительстве Великобритании Надин Доррис заразилась коронавирусом COVID-2019.

В своем заявлении она подчеркнула, что приняла меры предосторожности и осталась в изоляции дома, передает ВВС.

Надин Доррис

Надин Доррис

bbc.com

"Общественное здравоохранение Англии приступило к детальному отслеживанию контактов, и департамент и мой парламентский офис внимательно следуют их советам", – сказала Доррис.

Всего в стране уже зафиксировано 382 случая заражения COVID-2019, шесть человек умерли.

Британский министр здравоохранения заразилась коронавирусом

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий вооруженными силами Польши Ярослав Мика заразился коронавирусом COVID-2019. Инфекцию он подхватил во время поездки в Германию.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
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