Министр по безопасности пациентов, профилактике самоубийств и психическому здоровью в правительстве Великобритании Надин Доррис заразилась коронавирусом COVID-2019.
В своем заявлении она подчеркнула, что приняла меры предосторожности и осталась в изоляции дома, передает ВВС.
Надин Доррис
bbc.com
"Общественное здравоохранение Англии приступило к детальному отслеживанию контактов, и департамент и мой парламентский офис внимательно следуют их советам", – сказала Доррис.
Всего в стране уже зафиксировано 382 случая заражения COVID-2019, шесть человек умерли.
Карта распространения коронавируса в мире:
Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий вооруженными силами Польши Ярослав Мика заразился коронавирусом COVID-2019. Инфекцию он подхватил во время поездки в Германию.
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