Коронавирус не утихает: статистика по Украине и миру на 10 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирус с новой силой ударил по миру и Украине – всего заразились уже более 1,6 млн человек. В нашей стране количество больных достигло отметки 2203.

Из-за вспышки вируса в нескольких областях предложили ввести комендантский час, а Черновицкая область ушла на два дня на особый режим – закрыли все, включая продуктовые магазины.

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Коронавирус не утихает: статистика по Украине и миру на 10 апреля

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине заразились коронавирусом 2203 человека. Умерли 69 и еще 61 удалось вылечиться.

В США заразились уже более 478 тысяч человек, страна остается лидером по количеству больных.

Количество летальных случаев от коронавируса во всем мире превысило 100 тысяч человек.

В Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях рассматривают возможность введения комендантского часа. В Черновицкой области на ближайшие выходные ввели особый режим.

Министр внутренних дел Арсен Аваков предположил, что Украина начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно к лету.

Главное за 10 апреля

21:43 – В Украине коронавирус COVID-19 диагностировали у 334 медиков.

21:40 – В Израиле заявили, что возможно через 90 дней наладят выпуск полноценной вакцины от COVID-19.

21:38 – В Херсонской области из обсервации сбежали 19 человек, прибывшие из оккупированного Россией Крыма.

21:11 – В Хмельницкой области подтверждены два новых случая выздоровления от коронавируса, сообщила Хмельницкая ОГА.

Речь идет о девушке, у которой первой в области диагностировали болезнь, и враче.

21:09 – В американском штате Нью-Йорк впервые за несколько дней снизилось количество летальных случаев от коронавируса. За сутки скончались 777 человек. Накануне сообщалось о 799 смертях.

21:07 – В Турции от коронавируса скончались более 1 тысячи человек, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Вылечились 2 423 пациента.

21:05 – В Ирландии до 5 мая продлят ограничения в связи со вспышкой коронавируса, заявил премьер-министр страны Лео Варадкар.

21:02 – Карантин в Италии продлили до 3 мая, заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

21:00 – Количество зараженных в Великобритании достигло 73 758 (+5 706). Скончались 8 958 (+980).

20:15 – Количество летальных случаев от коронавируса во всем мире превысило 100 тысяч человек.

Лидером по количеству смертей является Италия – 18,849. За ней идут США – 17 987, Испания – 15 970, Франция – 12 210, замыкает первую пятерку Великобритания – 8 958.

20:11 – В Хмельницкой области зарегистрирован первый летальный случай пациента с COVID-19, умерла сотрудница больницы.

20:07 – СБУ проверяет информацию о возможной служебной халатности должностных лиц Николаевской ОГА при противодействии распространению COVID-19.

20:03 – В Москве со следующей недели вводится пропускной режим. На первом этапе он будет касаться поездок на работу, на втором – для поездок в других целях, а на третьем – для передвижения внутри районов, заявил мэр города Сергей Собянин.

19:44 – В Закарпатской области зафиксировано уже четыре летальных случая от коронавируса, заявил в эфире "Украина 24" исполняющий обязанности главы Закарпатской ОГА Алексей Гетьманенко.

19:03 – Президент Владимир Зеленский рассказал о помощи, которую Украина получает из-за рубежа, а также выплатах социально незащищенным категориям граждан. Об этом он заявил в своем видеообращении к украинцам.

Главное из заявления Зеленского:

В Украину из Китая и Южной Кореи прибыло четыре самолета с медицинским грузом. Прибытие еще четырех ожидается на выходных.

Украина наращивает собственное производство защитных средств.

Кабмин инициировал ряд важных решений по изменениям в госбюджет.

Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 миллиардов гривен, дополнительно 30 млрд будут выделены пенсионерам.

Будут существенно увеличены выплаты врачам которые ведут борьбу с коронавирусом.

Начнутся выплаты гражданам, потерявшим работу из-за карантина;

Будет проведена индексация пенсий.

Зарплата всех государственных служащих в Украине теперь не будет превышать 47 тысяч гривен.

18:34 – Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату. Он в хорошем настроении, сообщила канцелярия британского премьера.

18:20 – Президента США Дональда Трампа предупредили, чтобы он не снимал карантинные меры в стране слишком рано.

18:15 – В Черновицкой области люди образовали огромные очереди возле рынков и магазинов перед введением особого режима из-за распространения коронавируса. Режим продлится с 13:00 11 апреля до 6:00 13 апреля.

16:50 – Жителям Черновицкой области запретили выходить из дома по выходным, начиная с 11 апреля. В области будет ограничена работа всех торговых объектов, кроме аптек. АЗС будут работать исключительно для заправки машин служб экстренной помощи.

16:06 – В Киевской области из-за распространения коронавируса COVID-19 решили усилить карантин.

15:07 – В Виннице от коронавируса полностью выздоровела 73-летняя тяжелобольная пациентка. У нее ко всему прочему была достаточно тяжелая патология – острый инфаркт и двусторонняя пневмония

14:45 – Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за предоставленную гуманитарную помощь, включающую направление бригады врачей и средств дезинфекции.

14:43 – В сети появилось наглядное видео о том, насколько важно людям соблюдать дистанцию хотя бы в 1,5 метра, чтобы предотвратить возможность заразится коронавирусом.

14:30 – Жителям Волынской области запретили выходить из дома по выходным, начиная с 11 апреля.

13:51 – Президент Украины Владимир Зеленский распорядился немедленно обратить особое внимание на Николаевскую область, где пока не зафиксировано ни единого случая коронавируса. Он выразил опасения по поводу слишком малого количества тестирований в регионе и их качества.

13:38 – Жителям Закарпатской области запретили выходить из дома с обеда субботы 11 апреля до понедельника 13 апреля из-за эпидемии коронавируса.

13:30 – В Киеве разместят на обсервацию в рамках карантина из-за коронавируса COVID-19 почти 150 жителей столицы, которые вернутся 10 апреля из-за границы.

13:23 – Американский эпидемиолог Брэндон Браун из медицинской школы Калифорнийского университета назвал маску самым эффективным средством защиты от коронавируса и опроверг пользу перчаток.

12:55 – В Киеве среди людей, у которых за последние сутки обнаружили коронавирус COVID-19, восемь женщин в возрасте от 21 и до 91 года, четверо мужчин от 35 до 71 года, и 14-летняя девочка. Также двое зараженных – медики.

12:52 – Комиссия по чрезвычайных ситуациях Киева приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружен очаг коронавируса COVID-19.

12:38 – Во временно оккупированных Луганской и Донецкой областях заключенных из колоний привлекли к пошиву масок для защиты от коронавируса, однако их здоровье перед этим никто не проверяет.

12:06 – В Германии зафиксировано 266 смертей за сутки, что стало новым антирекордом для страны. За день обнаружили 5323 новых случая заражения.

Daily mail

11:55 – Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что в Украине сейчас может быть уже примерно 6-7 тысяч зараженных коронавирусом людей.

11:50 – В Новой Зеландии после объявления чрезвычайного положения в стране 25 марта, резко снизилось количество заболеваний коронавирусом.

11:45 – В ночь на 10 апреля в областной больнице имени Мечникова в Днепре врачи чудом спасли жизнь тяжелой пациентки с коронавирусом.

11:40 – Заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко прокомментировал инцидент с парнем, который во время карантина из-за коронавируса COVID-19 решил "обхитрить" полицию и добраться на спортивную площадку в Гидропарке Киева вплавь, а также его задержание.

11:17 – Если лаборатория в Украине долго не дает результат проведенного теста на коронавирус COVID-19, нужно обращаться на горячую линию по номеру 0-800-505-201, посоветовал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

10:54 – В Киеве и области по состоянию на 9:00 пятницы, 10 апреля, было подтверждено 488 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице – 348, а на территории области – еще 140.

10:37 – Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предупредил, что особо тяжело коронавирус переносят люди, которые курят.

09:31 – Минздрав сообщил, что по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 119 случаев;

Волынская область – 41 случай;

Днепропетровская область – 52 случая;

Донецкая область – 11 случаев;

Житомирская область – 41 случай;

Закарпатская область – 56 случаев;

Запорожская область – 54 случая;

Ивано-Франковская область – 254 случая;

Кировоградская область – 82 случая;

г. Киев – 348 случаев;

Киевская область – 140 случаев;

Львовская область – 82 случая;

Луганская область – 3 случая;

Николаевская область – 0 случаев;

Одесская область – 46 случаев;

Полтавская область – 20 случаев;

Ривненская область – 85 случаев;

Сумская область – 63 случая;

Тернопольская область – 196 случаев;

Харьковская область – 6 случаев;

Херсонская область – 27 случаев;

Хмельницкая область – 16 случаев;

Черновицкая область – 366 случаев;

Черкасская область – 86 случаев;

Черниговская область – 9 случаев.

09:30 – В Швеции второй день подряд фиксируют серьезный рост количества умерших от коронавируса – только 9 апреля там скончались более ста пациентов. Общее количество летальных исходов в стране достигло больше 790 человек.

08:52 – Украина утвердила экспериментальный протокол лечения пациентов с коронавирусом, опираясь на опыт Европы и США. Первые препараты уже поступили в медучреждения по регионам, но врачи говорят, что их эффективность до конца еще не изучена и не доказана.

08:35 – Во Франции медики обнаружили, что симптомом коронавируса, помимо уже известных, являются также болезненные проявления на коже.

08:05 – В Украине действует 567 мобильных бригад медиков, которые выезжают к гражданам с подозрением на инфицирование коронавирусом. Создали их для того, чтобы люди с симптомы COVID-19 не ехали в медучреждения.

07:13 – В Китае зарегистрировали 42 новых инфицированных COVID-19, еще у 47 тесты подтвердили заболевание, однако симптомы не проявили себя.

7:00 – В Вооруженных силах Украины зарегистрировано 7 случаев заболевания COVID-19, из них один летальный. По данным командования Медицинских сил ВСУ, на изоляции находится 145 человек.

06:00 – В России вирусологи предупредили, что коронавирус сильно влияет на работу головного мозга и иммунной системы, а также может привести к инсультам и инфарктам у пожилых людей.

05:50 – В сети показали, как коронавирус передается от человека к человеку в супермаркете при кашле или чихании.

01:36 – Результаты ужесточения карантина в Украине, введенного из-за коронавируса, будут видны уже через 7-8 дней, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, прирост количества зараженных сегодня значительно меньше, чем мог бы быть без ограничительных мер.

01:00 – В Москве с диагнозом коронавирус умерли еще 12 человек, трое из них были моложе 45 лет, сообщил местный оперативный штаб.

00:57 – Кабинет министров утвердил кредитную программу помощи малому и среднему бизнесу в Украине во время действия карантина под 5, 7, 9% годовых до 1,5 миллиона гривен сроком до 5 лет.

00:29 – Президент Украины Владимир Зеленский и Кабинет министров приняли ряд решений о помощи безработным и пенсионерам во время карантина. По словам главы МВД Арсена Авакова, есть нововведения: подавать заявления безработные смогут онлайн, а сумма выплат составит 1800-8400 гривен.

00:28 – Всем пенсионерам, возраст которых 80 и более лет, уже начали выплачивать дополнительно по 500 гривен к пенсии в качестве компенсации во время карантина в Украине.

00:19 – Глава МВД Арсен Аваков предположил, что Украина начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно к лету.