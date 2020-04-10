Коронавирус не утихает: статистика по Украине и миру на 10 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирусс новой силой ударил по миру и Украине – всего заразились уже более 1,6 млн человек. В нашей стране количество больных достигло отметки 1892.

Из-за вспышки вируса в нескольких областях предложили ввести комендантский час, а в Черновицкая область ушла на два дня на особый режим – закрыли все, включая продуктовые магазины.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус не утихает: статистика по Украине и миру на 10 апреля

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине заразились коронавирусом 1892 человека. Умерли 57 и еще 45 удалось вылечиться.

В США заразились уже более 468 тысяч человек, страна остается лидером по количеству больных.

В Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях рассматривают возможность введения комендантского часа. В Черновицкой области на ближайшие выходные ввели особый режим.

Министр внутренних дел Арсен Аваков предположил, что Украина начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно к лету.

Главное за 10 апреля

01:36 – Результаты ужесточения карантина в Украине, введенного из-за коронавируса, будут видны уже через 7-8 дней, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, прирост количества зараженных сегодня значительно меньше, чем мог бы быть без ограничительных мер.

01:00 – В Москве с диагнозом коронавирус умерли еще 12 человек, трое из них были моложе 45 лет, сообщил местный оперативный штаб.

00:57 – Кабинет министров утвердил кредитную программу помощи малому и среднему бизнесу в Украине во время действия карантина под 5%, 7%, 9% годовых до 1,5 миллиона гривен сроком до 5 лет.

00:29 – Президент Украины Владимир Зеленский и Кабинет министров приняли ряд решений о помощи безработным и пенсионерам во время карантина. По словам главы МВД Арсена Авакова, есть нововведения: подавать заявления безработные смогут онлайн, а сумма выплат составит 1800-8400 гривен.

00:28 – Всем пенсионерам, возраст которых 80 и более лет, уже начали выплачивать дополнительно по 500 гривен к пенсии в качестве компенсации во время карантина в Украине.

00:19 – Глава МВД Арсен Аваков предположил, что Украина начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно к лету.

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