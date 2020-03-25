Коронавирус не помеха: Ухань готовится возобновить работу аэропорта

Международный аэропорт Уханя в китайской провинции Хубэй, которая больше всего пострадала от коронавируса, возобновит работу и начнет принимать грузовые и пассажирские рейсы с 8 апреля.

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С таким заявлением на пресс-конференции 25 марта выступил заместитель главы Управления транспортных перевозок этой провинции Ван Бэньцзюй. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы ведем переговоры с Государственным управлением гражданской авиации КНР о скорейшем восстановлении коммерческих и пассажирских перевозок в аэропортах региона", – сказал он.

Аэропорт китайского Уханя откроется для грузовых и пассажирских перевозок 8 апреля

По его словам, это не касается международных направлений и рейсов в или из Пекина. Но при этом речь идет о восстановлении международных грузовых рейсов.

"Ухань с 00:00 8 апреля восстановит коммерческие и пассажирские авиаперевозки, за исключением международных направлений и рейсов в Пекин", – добавил Бэньцзюй.

Как сообщал OBOZREVATEL, в китайской провинции Хубэй карантин из-за коронавируса закончиться 25 марта. Планируется, что будут сняты ограничения на выезд из разных районов региона, за исключением города Ухань.

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