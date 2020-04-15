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15 апреля • обновлено в 05:24
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Коронавирус не останавливается: статистика в мире и Украине на 15 апреля. Постоянно обновляется

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Коронавирус продолжил атаковать страны Европы и США. Вернулась пандемия и в Китай – там десятки новых случаев, завезенных из России, где ситуация также неутешительная.

В Украине количество зараженных также растет. В Черновицкой области из-за резкой вспышки на пасхальные выходные решили ввести особый режим, все остальные области по-прежнему призывают придерживаться карантина.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус не останавливается: статистика в мире и Укарине на 15 апреля

Коронавирус не останавливается: статистика в мире и Укарине на 15 апреля

Коронавирус не останавливается: статистика в мире и Украине на 15 апреля. Постоянно обновляется
Коронавирус не останавливается: статистика в мире и Украине на 15 апреля. Постоянно обновляется

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине заразились коронавирусом 3372 человека. Умерли 98 человек, 119 удалось вылечить.

  • Наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве – 571 человек, в Черновицкой области – 546, Ивано-Франковской – 335, Тернопольской – 279 и Киевской области – 205.

  • Пандемия унесла более 126 тысяч жизней, всего в мире коронавирусом заболели почти 2 млн человек.

  • Более 478 тысяч человек на планете излечились от COVID-19.

Коронавирус не останавливается: статистика в мире и Украине на 15 апреля. Постоянно обновляется
Коронавирус не останавливается: статистика в мире и Украине на 15 апреля. Постоянно обновляется

Главное за 15 апреля

02:39 – Пожилые люди и те, кто страдает ожирением, больше всего рискуют заболеть коронавирусом COVID-19, чем больные раком или с заболеванием легких, заявили ученые из Нью-Йоркского университета.

02:24 – Мировое сообщество столкнулось с "эпидемией дезинформации" на фоне распространения коронавируса COVID-19. В информационном пространстве распространяется ненависть, которая "клеймит и унижает людей, социальные группы", а также советы, опасные для здоровья и рекомендации, которые не решают проблемы, заявили в ООН.

02:09 – Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения. Он считает, что организация не отреагировала как следует на пандемию коронавируса.

01:00 – Количество летальных случаев от коронавируса в Москве достигло 106 человек. Зафиксировано 11 новых смертей.

00:02 – Во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют появление вакцины от коронавируса не ранее, чем через год. А на ее распространение уйдет еще больше времени.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3372.

    Вылечились: 119. Умерли: 98.

  • В мире заболели 1,92 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

  • Назван малоизвестный признак коронавируса, который легко заметить самому.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

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