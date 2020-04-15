Коронавирус не останавливается: статистика в мире и Украине на 15 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирус продолжил атаковать страны Европы и США. Вернулась пандемия и в Китай – там десятки новых случаев, завезенных из России, где ситуация также неутешительная.
В Украине количество зараженных также растет. В Черновицкой области из-за резкой вспышки на пасхальные выходные решили ввести особый режим, все остальные области по-прежнему призывают придерживаться карантина.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Коронавирус не останавливается: статистика в мире и Укарине на 15 апреля
Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине заразились коронавирусом 3372 человека. Умерли 98 человек, 119 удалось вылечить.
Наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве – 571 человек, в Черновицкой области – 546, Ивано-Франковской – 335, Тернопольской – 279 и Киевской области – 205.
Пандемия унесла более 126 тысяч жизней, всего в мире коронавирусом заболели почти 2 млн человек.
Более 478 тысяч человек на планете излечились от COVID-19.
Главное за 15 апреля
02:39 – Пожилые люди и те, кто страдает ожирением, больше всего рискуют заболеть коронавирусом COVID-19, чем больные раком или с заболеванием легких, заявили ученые из Нью-Йоркского университета.
02:24 – Мировое сообщество столкнулось с "эпидемией дезинформации" на фоне распространения коронавируса COVID-19. В информационном пространстве распространяется ненависть, которая "клеймит и унижает людей, социальные группы", а также советы, опасные для здоровья и рекомендации, которые не решают проблемы, заявили в ООН.
02:09 – Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения. Он считает, что организация не отреагировала как следует на пандемию коронавируса.
01:00 – Количество летальных случаев от коронавируса в Москве достигло 106 человек. Зафиксировано 11 новых смертей.
00:02 – Во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют появление вакцины от коронавируса не ранее, чем через год. А на ее распространение уйдет еще больше времени.
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