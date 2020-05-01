Коронавирус нанес новый удар по миру и Украине: статистика на 1 мая. Постоянно обновляется

Коронавирус продолжает наносить удар по планете, уже заразились более 3,3 млн человек. За минувшие сутки больше всего больных прибавилось в Бразилии и Мексике. В Украине количество зараженных уже почти 10,5 тысяч.

Наибольшее количество зараженных в нашей стране наблюдается в Черновицкой области – 1571, Киеве – 1401 и Ивано-Франковске – 862.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 10406 человек. Умер 261 человек, выздоровели – 1238.

По всему миру скончались уже больше 234 тысяч человек. Количество зараженных превысило 3,3 млн.

Свыше 1 млн пациентов на планете побороли болезнь и выздоровели.

Главное за 1 мая:

00:34 – Коронавирус нанес новый удар по Буковине: количество зараженных возросло.

01:30 – В Черновцах священник УПЦ МП демонстративно кашлял на журналистов, потребовав закрыть их редакцию на карантин.

03:05 – Ученые протестировали несколько типов масок и выяснили, какие ткани лучше подходят для защиты в период пандемии COVID-19.

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