Коронавирус набирает обороты в мире и Украине: статистика на 8 ноября. Обновляется
Коронавирус в мире по состоянию на 8 ноября продолжает поражать жителей 218 стран, в том числе и Украины. За последние сутки количество случаев заражения увеличилось на 598 тысяч и достигло более 50,2 миллиона.
Анонсируя 73-ю сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая состоится на следующей недели, специалисты ВОЗ выразили уверенность, что COVID-19 можно победить. При этом они призвали правительства стран не отступать от других важных целей в области здравоохранения и готовиться к следующей пандемии.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 450 934 человека. Умерли 8312 пациентов, выздоровели – 204 229.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 10,1 млн), Индия (свыше 8,5 млн) и Бразилия (более чем 5,6 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 20 место.
От коронавирусной инфекции в мире умерли более 1,2 млн человек, но больше 35,5 млн смогли вылечиться. Так, активными больными остаются более 13,3 млн жителей планеты.
8 ноября – 333-й день с момента обнаружения COVID-19 в китайском городе Ухань и 243-й – с объявления его ВОЗ пандемией.
Главное за 8 ноября:
Заслуженная врач Украины Ольга Богомолец рассказала, что больному коронавирусом, который лечится дома, следует иметь градусник и пульсоксиметр.
Исследование Национальной больницы неврологии и нейрохирургии Лондона показало, что азиаты в два раза чаще переживают инсульт, если у них есть COVID-19.
Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" прошли внеплановое тестирование на коронавирус перед очным матчем в рамках 9-го тура УПЛ. В составе "Шахтера" все "чистые", что касается киевлян, то главный тренер команды Мирча Луческу недосчитается еще двух игроков. Положительные тесты на COVID-19 получили полузащитники Владимир Шепелев и Богдан Леднев, сообщает Meta-ratings.
Ученые ожидают усиления вспышек COVID-19 зимой 2020-2021 годов, особенно в тех регионах, где распространение инфекции не взято под контроль. При этом главной движущей силой роста количества больных коронавирусом станет множество людей, подверженных заражению.
Власти Лейпцига прервали проведение демонстрации протестующих против антивирусных мер из-за многочисленных нарушений правил, введенных для противодействия распространению коронавируса. По данным полиции, большинство из порядка 20 тысяч участника мероприятия, проходившего в центре города накануне, не соблюдали ни требования по ношению защитных масок, ни установленной социальной дистанции.
Общее число пациентов с диагнозом COVID-19, скончавшихся во Франции за время пандемии, превысило отметку в 40 000 человек. По данным Минздрава страны, к вечеру субботы, 7 ноября, этот показатель составлял здесь 40 169. Как пишет DW, за последние сутки во Франции было зарегистрировано 306 летальных исходов от последствий заражения коронавирусом.
По количеству подтвержденных случаев коронавируса 6 ноября Украина оказалась на 10 месте среди других государств мира. По данным сайта Worldometers, в этот день сообщалось о 10 746 новых случаев COVID-19, смерти 187 человек и 8685 выздоровлений.
Избранный президент США Джо Байден пообещал "повернуть вспять" пандемию COVID-19, не жалея сил. Он также объявил о запуске в январе 2021 года нового плана по борьбе с коронавирусом.