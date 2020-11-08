Коронавирус набирает обороты в мире и Украине: статистика на 8 ноября. Обновляется
Коронавирус в мире по состоянию на 8 ноября продолжает поражать жителей 218 стран, в том числе и Украины. За последние сутки количество случаев заражения увеличилось на 598 тысяч и достигло более 50,2 миллиона.
Анонсируя 73-ю сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая состоится на следующей недели, специалисты ВОЗ выразили уверенность, что COVID-19 можно победить. При этом они призвали правительства стран не отступать от других важных целей в области здравоохранения и готовиться к следующей пандемии.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 450 934 человека. Умерли 8312 пациентов, выздоровели – 204 229.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 10,1 млн), Индия (свыше 8,5 млн) и Бразилия (более чем 5,6 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 20 место.
От коронавирусной инфекции в мире умерли более 1,2 млн человек, но больше 35,5 млн смогли вылечиться. Так, активными больными остаются более 13,3 млн жителей планеты.
8 ноября – 333-й день с момента обнаружения COVID-19 в китайском городе Ухань и 243-й – с объявления его ВОЗ пандемией.
Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" прошли внеплановое тестирование на коронавирус перед очным матчем в рамках 9-го тура УПЛ. В составе "Шахтера" все "чистые", что касается киевлян, то главный тренер команды Мирча Луческу недосчитается еще двух игроков. Положительные тесты на COVID-19 получили полузащитники Владимир Шепелев и Богдан Леднев, сообщает Meta-ratings.
Власти Лейпцига прервали проведение демонстрации протестующих против антивирусных мер из-за многочисленных нарушений правил, введенных для противодействия распространению коронавируса. По данным полиции, большинство из порядка 20 тысяч участника мероприятия, проходившего в центре города накануне, не соблюдали ни требования по ношению защитных масок, ни установленной социальной дистанции.
Общее число пациентов с диагнозом COVID-19, скончавшихся во Франции за время пандемии, превысило отметку в 40 000 человек. По данным Минздрава страны, к вечеру субботы, 7 ноября, этот показатель составлял здесь 40 169. Как пишет DW, за последние сутки во Франции было зарегистрировано 306 летальных исходов от последствий заражения коронавирусом.
По количеству подтвержденных случаев коронавируса 6 ноября Украина оказалась на 10 месте среди других государств мира. По данным сайта Worldometers, в этот день сообщалось о 10 746 новых случаев COVID-19, смерти 187 человек и 8685 выздоровлений.
Избранный президент США Джо Байден пообещал "повернуть вспять" пандемию COVID-19, не жалея сил. Он также объявил о запуске в январе 2021 года нового плана по борьбе с коронавирусом.