Коронавирус набирает обороты в мире и Украине: статистика на 8 ноября. Обновляется

Коронавирус в мире по состоянию на 8 ноября продолжает поражать жителей 218 стран, в том числе и Украины. За последние сутки количество случаев заражения увеличилось на 598 тысяч и достигло более 50,2 миллиона.

Анонсируя 73-ю сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая состоится на следующей недели, специалисты ВОЗ выразили уверенность, что COVID-19 можно победить. При этом они призвали правительства стран не отступать от других важных целей в области здравоохранения и готовиться к следующей пандемии.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 450 934 человека. Умерли 8312 пациентов, выздоровели – 204 229 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 10,1 млн), Индия (свыше 8,5 млн) и Бразилия (более чем 5,6 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 20 место.

От коронавирусной инфекции в мире умерли более 1,2 млн человек, но больше 35,5 млн смогли вылечиться. Так, активными больными остаются более 13,3 млн жителей планеты.

8 ноября – 333-й день с момента обнаружения COVID-19 в китайском городе Ухань и 243-й – с объявления его ВОЗ пандемией.