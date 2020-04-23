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23 апреля • обновлено в 05:52
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Коронавирус набирает обороты в мире и Украине: статистика на 23 апреля. Постоянно обновляется

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Коронавирус уже поразил более 2,63 млн человек по всему миру. В Украине заразились 6592 человека, 174 скончались.

В связи с ростом заболеваемости карантин в нашей стране продлили до 11 мая.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус набирает обороты в мире и Украине: статистика на 23 апреля

Коронавирус набирает обороты в мире и Украине: статистика на 23 апреля

Коронавирус набирает обороты в мире и Украине: статистика на 23 апреля. Постоянно обновляется
Коронавирус набирает обороты в мире и Украине: статистика на 23 апреля. Постоянно обновляется

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 6592 человека. Умерли 174 человека, 424 побороли болезнь.

  • По всему миру скончались уже больше 184 тысяч человек. Количество зараженных достигло 2,63 млн.

  • Более 717 тысяч пациентов на планете излечились от COVID-19.

Коронавирус набирает обороты в мире и Украине: статистика на 23 апреля. Постоянно обновляется
Коронавирус набирает обороты в мире и Украине: статистика на 23 апреля. Постоянно обновляется

Главное за 23 апреля:

01:02 – В Ривненской области зафиксирован 31 новый случае заболевания коронавирусом. Общее количество больных составляет 396 человек, сообщил глава ОГА.

00:58 – В больницах Черновцов почти закончились места для лечения людей, зараженных коронавирусом. Медучреждения уже приняли больше пациентов, чем рассчитано, заявил мэр города Алексей Каспрук.

Он уточнил, что больницы могут принять еще 30-35 пациентов, при нынешней динамике это всего на несколько дней.

00:34 – В Москве от коронавируса скончались уже 288 человек (+27). Среди умерших – пациенты от 38 до 90 лет. 38-летний пациент страдал хроническим бронхитом, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе.

00:15 – Исследователи из Гамбурга и Базеля (Германия) провели вскрытие тел пациентов, которые умерли от коронавируса COVID-19. У всех обнаружена гипертония, большая часть страдала сильно выраженным ожирением. Также у большинства были возникшие ранее повреждения коронарных сосудов, треть пациентов страдала диабетом.

00:12 – В Швейцарии военные займутся поставками миллиона масок в день в розничные магазины, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на европейские СМИ.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 6592.

    Вылечились: 424. Умерли: 174.

  • В мире заболели почти 2,6 миллиона человек, погибли – более 182 тысяч.

  • Карантин в Украине продлили до 11 мая из-за эпидемии коронавируса.

  • В ВОЗ озвучили новые тревожные тенденции в связи с пандемией - это надолго.

  • В Италии планируют тестировать средство от подагры для лечения COVID-19.

  • В США впервые подтвердили заражение домашних кошек коронавирусом.

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