Коронавирус набирает обороты в мире и Украине: статистика на 23 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирус уже поразил более 2,63 млн человек по всему миру. В Украине заразились 6592 человека, 174 скончались.

В связи с ростом заболеваемости карантин в нашей стране продлили до 11 мая.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус набирает обороты в мире и Украине: статистика на 23 апреля

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 6592 человека. Умерли 174 человека, 424 побороли болезнь.

По всему миру скончались уже больше 184 тысяч человек. Количество зараженных достигло 2,63 млн.

Более 717 тысяч пациентов на планете излечились от COVID-19.

Главное за 23 апреля:

01:02 – В Ривненской области зафиксирован 31 новый случае заболевания коронавирусом. Общее количество больных составляет 396 человек, сообщил глава ОГА.

00:58 – В больницах Черновцов почти закончились места для лечения людей, зараженных коронавирусом. Медучреждения уже приняли больше пациентов, чем рассчитано, заявил мэр города Алексей Каспрук.

Он уточнил, что больницы могут принять еще 30-35 пациентов, при нынешней динамике это всего на несколько дней.

00:34 – В Москве от коронавируса скончались уже 288 человек (+27). Среди умерших – пациенты от 38 до 90 лет. 38-летний пациент страдал хроническим бронхитом, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе.

00:15 – Исследователи из Гамбурга и Базеля (Германия) провели вскрытие тел пациентов, которые умерли от коронавируса COVID-19. У всех обнаружена гипертония, большая часть страдала сильно выраженным ожирением. Также у большинства были возникшие ранее повреждения коронарных сосудов, треть пациентов страдала диабетом.

00:12 – В Швейцарии военные займутся поставками миллиона масок в день в розничные магазины, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на европейские СМИ.

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