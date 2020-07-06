Не очень хорошие новости намедни пришли из Италии, которая не так давно была одним из лидеров по распространению и смертности от коронавируса.

Так, в регионе Ломбардия на севере Италии был обнаружен новый штамм коронавируса, отличающийся от того, что распространялся по региону с середины января.

Новый штамм вируса SARS-CoV-2 был обнаружен в зоне Бергамо, который стал, по сути, эпицентром распространения коронавируса в Италии и отличается он от более раннего штамма, обнаруженного в районе Лоди и Кремоны, "генетической последовательностью и рядом характеристик". При этом коллективный иммунитет к этому штамму пока отсутствует.

В мутации вирусов нет ничего удивительного. Это вполне естественный процесс, происходящий вследствие, скажем так, эволюции вируса и его приспособления к новым условиям. Но возникновение нового штамма коронавируса произошло уж как-то слишком быстро и под аккомпанемент не безызвестных многим событиям.

Именно в провинции Ломбардия размещались основные силы российской военной разведки… Ох, извините, оговорился, российских военных медиков, помогавших бороться итальянцам с коронавирусом. Работа российского контингента велась в не менее чем 90 населенных пунктах, и в основном в их задачи входила так называемая дезинфекция. Вот только чем именно российские дезинфекторы “дезинфицировали” итальянские населенные пункты, в которых впоследствии и был обнаружен новый штамм коронавируса, не всем совсем известно.

Согласитесь, весьма интересное совпадение.

Возможно, звучит как очередная конспирология, но напомню одну очень интересную деталь. “Спасать” Италию от коронавируса из России отправились, по сути, создатели легочной чумы, представители 48-го Центрального НИИ Микробиологии МО РФ, главного в России разработчика наступательного биологического вооружения и средств защиты от него, занимающегося оным делом с 1937 года.

Данный институт в период с 2013 по 2019 года, проводил тендерные закупки исключительно в рамках проектов по разработке наступательного биологического оружия. Причем, свою направленность 48-й ЦНИИ не менял со времен СССР, а именно - разработка геморрагических лихорадок, создание новых боевых вирусов. А в период с 1962 по 1970 года в институте был разработан ингаляционный метод вакцинопрофилактики лёгочной формы чумы на основе мелкодисперсного аэрозоля регидративной культуры вакцинного штамма ЕВ. То есть, институт вел работа по разработке вирусов, вызывающих легочную чуму.

Лёгочная форма чумы является пневмонией и развивается при заражении человека воздушно-капельным путём его органов дыхания. Другой способ заражения — непосредственное занесение инфекции загрязнёнными руками или предметами на слизистые оболочки. Клинические данные указывали также на возможность заражения через конъюнктиву глаз. Таким образом, способы заражения и клиническая форма течения легочной чумы соответствует способам заражения и форме проявления Covid-19.

И вот, когда российские “спасатели” покидают “спасенную” Италию, в регионах которые они “спасали” возникает новый штамм COVID-19. Не в Ухане, не в США, не в Великобритании или Бразилии, а именно в Италии, где гостили россияне. Делаем выводы, но не столько даже мы, сколько сами же итальянцы.

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