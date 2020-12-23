Коронавирус-мутант добрался до Бразилии

В штате Рио-де-Жанейро в Бразилии обнаружили мутировавший вариант коронавируса, который впервые был зафиксирован в Великобритании.

Как сообщает О Globo, информацию подтвердили в Лаборатории биоинформатики Национальной научной вычислительной лаборатории (LNCC) в Петрополисе. В частности, ученые вычленили 180 геномов Sars-CoV-2 и выяснили, что в 38 из них были мутации, которые свидетельствуют о новом штамме.

Показательно, что 60% геномов были получены именно в муниципалитете Рио-де-Жанейро. Впрочем исследование не выявило признаков того, что мутировавший коронавирус является более агрессивным. Также ученые отметили, что пока нет доказательств того, что наличие других штаммов COVID-19 может снизить эффективность вакцин, которые начинают поступать в различные страны мира.

Чем вызвана мутация?

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, пока ученые рассматривают две версии: заражение человека с ослабленным иммунитетом или межвидовой переход инфекции от норки к человеку или наоборот.

Напомним, ранее врач-инфекционист Виктор Петров заявил, что новый штамм коронавируса уже якобы попал в Украину. В качестве примера он рассказал о своем пациенте из Закарпатья, который регулярно ездил на заработки в Чехию.

Однако в Министерстве здравоохранения отметили, что для подтверждения этой информации необходимо провести специальные исследования.

Штат Бразилии, где обнаружили новый штамм коронавируса. Скриншот страницы

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