В Израиле объявили о создании автоматизированной платформы мгновенного выявления коронавируса COVID-19 на основе анализа снимков компьютерной томографии.

Разработкой занялась стартап-компания RADLogics, передает itbusinessweek. По задумке создателей, платформа будет основана на искусственном интеллекте и позволитс высокой скоростью и точностью диагностировать пациентов с коронавирусом, а также осуществлять мониторинг течения заболевания (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

RADLogics достиг 98,2% чувствительности (вероятность правильной диагностики больных пациентов) и 92,2% специфичности (вероятность правильной диагностики здоровых пациентов).

Исследования проводились на основе данных о 157 пациентах из Китая и США. Для анализа 400 снимков компьютерной томографии платформе понадобилось 30 секунд.

Для пациентов с коронавирусом система выводит количественные показатели снижения прозрачности легочной ткани, а также визуализирует большие помутнения на "тепловой карте" легких.

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Как уточняют представители компании, в ближайшем будущем масштаб исследования будет существенно расширяться. В то же время, первоначальное исследование доказало, что разработанный в сжатые сроки алгоритм анализа изображений компьютерной томографии на основе искусственного интеллекта может достичь высокой точности в диагностике коронавируса, а также в количественном анализе и мониторинге динамики заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению западных СМИ и украинского Совета нацбезопасности и обороны, смертельный коронавирус COVID-19 мог быть создан в китайской лаборатории.

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