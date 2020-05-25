Коронавирус могут использовать террористы: Европу предупредили о новой угрозе

Эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом предупредили, что экстремистские группировки могут начать применять биологическое оружие после пандемии коронавируса.

В заключении экспертов, которое приводит издание Funke Mediengruppe, говорится, что нынешняя ситуация показала уязвимость современного общества перед вирусными инфекциями и их "ужасающий потенциал", сообщает DW.

По мнению экспертов, использование биооружия экстремистами может быть очень действенным и нанести людям и экономике больший ущерб, чем "традиционные" нападения. Некоторые экстремистские группировки уже экспериментировали с таким оружием, сказано в экспертном заключении.

Кроме того, эксперты призвали страны Европы выработать сильный и скоординированный ответ на эту возможную угрозу. По их мнению, необходима общая система мониторинга, которая могла бы помочь в расследовании подозрительных случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда ученых из Австралии представила доказательства того, что коронавирус COVID-19, спровоцировавший всемирную пандемию, "уникально приспособлен для заражения людей". Это, по их мнению, дает основания предполагать, что он мог быть создан искусственным путем.