Коронавирус мог убить 40 миллионов человек: ученые просчитали худший сценарий пандемии

От коронавируса COVID-19 могли умереть миллионы и заразиться миллиарды людей, если бы не принятые меры по противодействию инфекции.

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Об этом говорится в докладе исследователей из лондонского Имперского колледжа, передает Reuters. По их данным, если бы в мире не предприняли никаких мер, коронавирусом заразились бы 7 миллиардов человек и 40 миллионов умерли бы.

Если принять необходимые меры при таком сценарии, сократить социальные контакты пожилых людей на 60%, а остального населения на 40% - количество жертв можно сократить в два раза.

Но даже если удастся ограничить контакты, то системы здравоохранения во всех странах будут перегружены. Больше всего эта проблема коснется бедных стран, где плохо развито медицинское обслуживание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире зафиксировано уже более 500 тысяч заболевших коронавирусом. По состоянию на 18:30, скончались более 22 тысяч инфицированных, вылечиться удалось пока что 121 тысяче.

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