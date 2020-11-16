Коронавирус мог появится в Италии еще в сентябре-2019 – исследование

Новый коронавирус (COVID-19) циркулирует в Италии еще с сентября 2019 года.

Как показывает исследование Национального института рака (INT) в Милане, опубликованное в журнале SAGE, коронавирус мог распространиться за пределы Китая раньше, чем предполагалось.

Официально первый в Италии пациент с COVID-19 был обнаружен 21 февраля в небольшом городке недалеко от Милана, в северном регионе Ломбардия.

Но результаты итальянских исследователей показывают, что 11,6% из 959 здоровых добровольцев, участвовавших в испытании на рак легких в период с сентября 2019-го по март 2020 года, выработали антитела к коронавирусу задолго до февраля.

Еще один специфический тест на антитела к SARS-CoV-2 был проведен Университетом Сиены для того же исследования. Он показал, что 4 случая, датируемые первой неделей октября, также были положительными на антитела, что значит заражение в сентябре.

"Это главный вывод: люди без симптомов не только были положительными после серологических тестов, но также имели антитела, способные убить вирус", – сказал Reuters соавтор исследования Джованни Аполоне.

Таким образом, новый коронавирус может долго циркулировать среди населения с низким уровнем летальности, а потом всплыть с разрушительной силой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19 и большого количества госпитализированных снова перегружена система больниц.