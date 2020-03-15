В Уханьском институте вирусологии (Китай) еще в 2018 году хвастались опытами над летучими мышами и исследованиями необычного вируса, найденного в их организме.

Тогда информацию об экспериментах опубликовало государственное агентство "Синьхуа". После вспышки нового коронавируса этот институт некоторые источники назвали источником COVID-19.

В Ухане изучали коронавирус на летучих мышах еще в 2018 году Коллаж

Исследования проводил 35-летний Чжоу Пэн. Он изучал коронавирус, который переносят летучие мыши и который вызывает смертельную диарею у поросят.

"Можно с гордостью сказать, что в исследованиях иммунных механизмов летучих мышей, позволяющих им длительное время быть переносчиками вирусов и при этом не болеть самим, мы вошли в число мировых лидеров. Есть надежда, что летучие мыши, которые переносят вирусы, не болея, научат и людей, как сопротивляться вирусам", – говорил он.

Молодой ученый даже опубликовал научную статью, состоящую из 28 глав, рассказывая об успехах своей исследовательской группы.

Научный сотрудник Уханьского института вирусологии АНК Чжоу Пэн russian.news.cn

Напомним, недавно в Китае заявили, что коронавирус возник не обязательно в их стране, а его якобы могли завезти военные из США.

Инженер по отоплению и кондиционированию Уханьского института вирусологии АНК Ван Лян тестирует оборудование в лаборатории russian.news.cn

Карта распространения COVID-19 по миру:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

ВОЗ отправила специальную миссию в Украину из-за коронавируса.

Первая жертва коронавируса в нашей стране – 71-летняя женщина из Радомышля Житомирской области.

Она недавно вернулась из Польши, где, предположительно, и заразилась COVID-19. Пациентка скончалась 13 марта.

В этот же день в Италии умерла 65-летняя украинка, которую госпитализировали с COVID-19.

В Черновицкой области, по последним данным, зафиксировано уже два случая заболевания. Таким образом (на 15 марта) официально подтверждено три случая коронавируса на территории Украины.

О том, что будет, если в стране введут режим ЧП, читайте по ссылке.

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