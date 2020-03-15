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15 марта • обновлено в 20:37
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Коронавирус изучали в Ухане еще 2 года назад: вскрылись новые факты о лаборатории, откуда мог пойти COVID-19

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В Уханьском институте вирусологии (Китай) еще в 2018 году хвастались опытами над летучими мышами и исследованиями необычного вируса, найденного в их организме.

Тогда информацию об экспериментах опубликовало государственное агентство "Синьхуа". После вспышки нового коронавируса этот институт некоторые источники назвали источником COVID-19.

В Ухане изучали коронавирус на летучих мышах еще в 2018 году

В Ухане изучали коронавирус на летучих мышах еще в 2018 году

Коллаж

Исследования проводил 35-летний Чжоу Пэн. Он изучал коронавирус, который переносят летучие мыши и который вызывает смертельную диарею у поросят.

"Можно с гордостью сказать, что в исследованиях иммунных механизмов летучих мышей, позволяющих им длительное время быть переносчиками вирусов и при этом не болеть самим, мы вошли в число мировых лидеров. Есть надежда, что летучие мыши, которые переносят вирусы, не болея, научат и людей, как сопротивляться вирусам", – говорил он.

Молодой ученый даже опубликовал научную статью, состоящую из 28 глав, рассказывая об успехах своей исследовательской группы.

Научный сотрудник Уханьского института вирусологии АНК Чжоу Пэн

Научный сотрудник Уханьского института вирусологии АНК Чжоу Пэн

russian.news.cn

Напомним, недавно в Китае заявили, что коронавирус возник не обязательно в их стране, а его якобы могли завезти военные из США.

Инженер по отоплению и кондиционированию Уханьского института вирусологии АНК Ван Лян тестирует оборудование в лаборатории

Инженер по отоплению и кондиционированию Уханьского института вирусологии АНК Ван Лян тестирует оборудование в лаборатории

russian.news.cn

Карта распространения COVID-19 по миру:

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
Китай Ухань
Теги
фотографии болезнь вирус исследование
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