Коронавирус исчезнет! В Италии сделали обнадеживающий прогноз по пандемии

Новый тип коронавируса COVID-19 может потерять свою силу и исчезнуть еще до появления вакцины против этой болезни.

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Такое предположение сделал директор Института фармакологических исследований им. Марио Негри в Милане доктор Джузеппе Ремуцци. Мнением он поделился в интервью итальянскому телеканалу La7.

"Вирус подходит к концу и может исчезнуть до создания вакцины, поскольку его активность начала ослабевать изо дня в день", – сказал он.

COVID-19 может потерять свою силу, считает итальянский ученый

Отмечается, что большинство медиков и ученых сейчас предупреждают о возможной второй волне коронавируса, поскольку страны начали ослаблять карантин. Однако Ремуцци считает, что течение болезни у тех, кто уже болеет COVID-19 в мае, значительно слабее, чем у тех, кто переболел им еще в марте. Кроме этого, добавил он, сейчас все меньше людей нуждаются в интенсивной терапии, в частности в Италии.

"Коронавирус теряет свою силу, потому что у людей формируется коллективный иммунитет к нему. Если все будет развиваться, как сейчас, вспышка может прекратиться", – подытожил ученый.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом среди населения, власти Италии позволили открыться всем барам, ресторанам, парикмахерским и салонам красоты с 18 мая – на две недели раньше запланированного срока.

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