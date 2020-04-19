Коронавирус хранили в сломанном холодильнике: мир шокировали фото из лаборатории Уханя

Кирилл Лютый Мир 16:49, 19.04.2020

В Китайской прессе были опубликованы фото двухгодичной давности из научного центра в Ухане, который занимается исследованием вирусов.

Как передает Daily Mail, в 2018 году издание China Daily показало снимки, которые сейчас вызвали серьезные подозрения в сторону китайской стороны. Недавно это кадры начали вновь активно распространяться в сети.

В частности, был рассказ о хранилище образцов на полторы тысячи штаммов, который сопровождалось фото, на которых лаборантка открывала морозильную камеру с пробирками.

СМИ обратили внимание на ту деталь, что резинка по периметру дверцы морозильника, призванная обеспечивать герметичность камеры, явно отваливалась. В сети Китай подозревают в том, что именно это послужило причиной утечки коронавируса из лаборатории.

Как писал OBOZREVATEL, правительство Великобритании опасается, что пандемия коронавируса могла быть вызвана утечкой из китайской лаборатории. Однако в Ухане вирусологии заявили, что никакого отношения к созданию коронавируса не имеют.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Усик и Ломаченко поздравили Украину видео с российскими актерами и священниками

"Просто нет слов!" Инфекционист из Киева шокировал мизерной зарплатой во время карантина

"У меня брат возле президента!" Скандал вокруг Дениса Ермака получил новый виток

Турецкие дроны устроили "карантин" группировке Вагнера в Ливии

Подняли авиацию: Киевщина и Житомирщина продолжили бороться с огнем