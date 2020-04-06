Коронавирус движется к пику: статистика по миру и Украине на 6 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирус, несмотря на незначительный спад, продолжил атаковать человечество. В мире COVID-19 обнаружили уже у более чем 1 млн 273 тысяч. При этом, 336 тысяч от общего количества – в США. Больше всего смертей в Италии – уже почти 16 тысяч.

В Украине официально заболели уже 1308 людей, умерли – 37. Статистика случаев заражения за сутки пошла на спад – по последним данным, за сутки обнаружили 83 случая. По словам врачей, пик болезни может прийтись на начало мая.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус движется к пику

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине коронавирусная болезнь охватила почти все регионы, при этом единственной областью, которую COVID-19 до сих пор не задел, остается Николаевская.

За сутки от COVID-19 в Китае скончался один человек, новых заражений – 39, практически все ввозные.

США обошли Испанию, Италию и Германию вместе взятые по количеству выявленных за сутки случаев коронавируса.

В Украине наметилась опасная тенденция – у многих больных нет симптомов.

Главное за 6 апреля

05:32 – В США в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке тигр заразился коронавирусом от человека.

05:31 – Украина оказалась на 53-м месте среди стран, где есть коронавирус.

00:54 – В Беларуси, согласно официальной статистике, COVID-19 заразились уже 502 человека, 8 умерло.

00:17 – Главврач инфекционной больницы в московской Коммунарке Денис Проценко, который был инфицирован коронавирусом и при этом контактировал с Владимиром Путиным, рассказал о нестандартных проявлениях COVID-19 в России.

00:16 – Инфицированная нардеп Анна Скороход сдала еще один положительный тест на коронавирус, но при этом не испытывает проблем со здоровьем.

00:14 – Пациенты, которые вылечились от коронавируса, остаются заразными еще на протяжении как минимум 8 дней, считают ученые.

00:00 – Из-за пандемии королева Великобритании Елизавета обратилась к гражданам, сравнив ситуацию с Второй мировой.

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